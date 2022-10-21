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У здания британского парламента задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 21.10.2022
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У здания британского парламента задержали мужчину с ножом
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 21.10.2022
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом
Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:17
2022-10-21T15:36
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail.По сообщению правоохранителей, в 11.50 по местному времени (13.50 мск) в районе Милбанк неизвестный вел себя неадекватно и был остановлен полицией. Сотрудники полиции применили шокер и задержали мужчину по подозрению в ношении колюще-режущего предмета.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
15:17 21.10.2022 (обновлено: 15:36 21.10.2022)
 
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом

Полиция задержала мужчину с ножом у здания британского парламента

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкПолиция в Великобритании
Полиция в Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Полиция в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail.
По сообщению правоохранителей, в 11.50 по местному времени (13.50 мск) в районе Милбанк неизвестный вел себя неадекватно и был остановлен полицией. Сотрудники полиции применили шокер и задержали мужчину по подозрению в ношении колюще-режущего предмета.
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