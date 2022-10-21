https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825694212.html
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 21.10.2022
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом
Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:17
2022-10-21T15:17
2022-10-21T15:36
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149580/36/1495803633_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_3d3a29619ca797d8da2eb6cf0f7c1202.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail.По сообщению правоохранителей, в 11.50 по местному времени (13.50 мск) в районе Милбанк неизвестный вел себя неадекватно и был остановлен полицией. Сотрудники полиции применили шокер и задержали мужчину по подозрению в ношении колюще-режущего предмета.
https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149580/36/1495803633_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_72523aaf139310f75922aee7bc948278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
15:17 21.10.2022 (обновлено: 15:36 21.10.2022)
У здания британского парламента задержали мужчину с ножом
Полиция задержала мужчину с ножом у здания британского парламента