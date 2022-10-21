https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825694212.html

У здания британского парламента задержали мужчину с ножом

У здания британского парламента задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 21.10.2022

У здания британского парламента задержали мужчину с ножом

Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:17

2022-10-21T15:17

2022-10-21T15:36

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великобритания

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от здания британского парламента, сообщает газета Daily Mail.По сообщению правоохранителей, в 11.50 по местному времени (13.50 мск) в районе Милбанк неизвестный вел себя неадекватно и был остановлен полицией. Сотрудники полиции применили шокер и задержали мужчину по подозрению в ношении колюще-режущего предмета.

https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания