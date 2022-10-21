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В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса
В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса - РИА Новости, 21.10.2022
В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса
Российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов задержанного в Италии Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:51
2022-10-21T12:51
2022-10-21T12:51
дмитрий песков
александр усс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов задержанного в Италии Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Это обязательная практика. И будет делаться все, что возможно", - сказал Песков.Он добавил, что пока нельзя перечислить конкретные меры, но уверил, что диппредставительства России сделают все."Перечислить эти меры невозможно, потому что в каждом конкретном случае они разные. В каких-то случаях арестованные граждане обращаются за помощью к нашим диппредставительствам, в каких-то случаях не обращаются, когда-то нужен адвокат, когда-то адвокат находится у самого гражданина, который попадает в такие передряги. Поэтому каждая ситуация уникальна, но, в любом случае, интересы каждого российского гражданина, который попадает в подобную ситуацию, пытаемся защищать по мере возможностей", - объяснил Песков.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.Полиция миланского аэропорта Мальненса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело с ним уже две встречи, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации, добавили в посольстве.
https://ria.ru/20221020/uss-1825439617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, александр усс, в мире, россия, красноярский край, сша
Дмитрий Песков, Александр Усс, В мире, Россия, Красноярский край, США
В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса
Песков: российские дипломаты будут защищать интересы задержанного в Италии Артема Усса
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов задержанного в Италии Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Это обязательная практика. И будет делаться все, что возможно", - сказал Песков.
Он добавил, что пока нельзя перечислить конкретные меры, но уверил, что диппредставительства России сделают все.
"Перечислить эти меры невозможно, потому что в каждом конкретном случае они разные. В каких-то случаях арестованные граждане обращаются за помощью к нашим диппредставительствам, в каких-то случаях не обращаются, когда-то нужен адвокат, когда-то адвокат находится у самого гражданина, который попадает в такие передряги. Поэтому каждая ситуация уникальна, но, в любом случае, интересы каждого российского гражданина, который попадает в подобную ситуацию, пытаемся защищать по мере возможностей", - объяснил Песков.
Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США
предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.
Полиция миланского аэропорта Мальненса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме
журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.
Генеральное консульство Российской Федерации в Милане
провело с ним уже две встречи, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации, добавили в посольстве.