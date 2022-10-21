https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825631209.html

В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса

В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса - РИА Новости, 21.10.2022

В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса

Российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов задержанного в Италии Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:51

2022-10-21T12:51

2022-10-21T12:51

дмитрий песков

александр усс

в мире

россия

красноярский край

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов задержанного в Италии Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Это обязательная практика. И будет делаться все, что возможно", - сказал Песков.Он добавил, что пока нельзя перечислить конкретные меры, но уверил, что диппредставительства России сделают все."Перечислить эти меры невозможно, потому что в каждом конкретном случае они разные. В каких-то случаях арестованные граждане обращаются за помощью к нашим диппредставительствам, в каких-то случаях не обращаются, когда-то нужен адвокат, когда-то адвокат находится у самого гражданина, который попадает в такие передряги. Поэтому каждая ситуация уникальна, но, в любом случае, интересы каждого российского гражданина, который попадает в подобную ситуацию, пытаемся защищать по мере возможностей", - объяснил Песков.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.Полиция миланского аэропорта Мальненса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело с ним уже две встречи, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации, добавили в посольстве.

https://ria.ru/20221020/uss-1825439617.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825340615.html

россия

красноярский край

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, александр усс, в мире, россия, красноярский край, сша