https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825553158.html
Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом
Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом - РИА Новости, 21.10.2022
Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США политизированным решением,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:38
2022-10-21T08:38
2022-10-21T08:58
татьяна москалькова
италия
германия
сша
александр усс
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США политизированным решением, нарушением прав человека и призвала международные сообщества дать объективную оценку ситуации.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег."В Италии и Германии по запросу США задержано 5 российских граждан: Светлана Кузургашева, Юрий Орехов, Артем Усс, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Она отметила, что задержанным предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, "которую, по мнению США, не могут осуществлять русские в условиях санкционной политики"."С точки зрения здравого смысла - полный абсурд. А с позиций норм международного права - грубейшее нарушение прав человека. К людям, которые занимаются установлением экономических связей и честной взаимовыгодной торговлей, применяются меры, направленные на разрушение делового климата в мире", - подчеркнула Москалькова.Кроме того, она сообщила, что таким образом западные государства нарушают принцип презумпции невиновности."Это политизированное решение - практическое исполнение коллективных рестрикций в отношении граждан России, наложенных западными государствами в нарушение основополагающего принципа современного права - презумпции невиновности. Призываю международное правозащитное сообщество дать объективную оценку данной ситуации", - сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20221020/uss-1825439617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, италия, германия, сша, александр усс, россия, в мире, санкции в отношении россии
Татьяна Москалькова, Италия, Германия, США, Александр Усс, Россия, В мире, Санкции в отношении России
08:38 21.10.2022 (обновлено: 08:58 21.10.2022)
Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом
Москалькова назвала задержание россиян в Италии по запросу США политизированным решением
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала
задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США политизированным решением, нарушением прав человека и призвала международные сообщества дать объективную оценку ситуации.
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса
, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
"В Италии и Германии по запросу США задержано 5 российских граждан: Светлана Кузургашева, Юрий Орехов, Артем Усс, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она отметила, что задержанным предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, "которую, по мнению США, не могут осуществлять русские в условиях санкционной политики".
"С точки зрения здравого смысла - полный абсурд. А с позиций норм международного права - грубейшее нарушение прав человека. К людям, которые занимаются установлением экономических связей и честной взаимовыгодной торговлей, применяются меры, направленные на разрушение делового климата в мире", - подчеркнула Москалькова.
Кроме того, она сообщила, что таким образом западные государства нарушают принцип презумпции невиновности.
"Это политизированное решение - практическое исполнение коллективных рестрикций в отношении граждан России, наложенных западными государствами в нарушение основополагающего принципа современного права - презумпции невиновности. Призываю международное правозащитное сообщество дать объективную оценку данной ситуации", - сообщила Москалькова.