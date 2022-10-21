https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825553158.html

Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом

Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом - РИА Новости, 21.10.2022

Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США политизированным решением,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:38

2022-10-21T08:38

2022-10-21T08:58

татьяна москалькова

италия

германия

сша

александр усс

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США политизированным решением, нарушением прав человека и призвала международные сообщества дать объективную оценку ситуации.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег."В Италии и Германии по запросу США задержано 5 российских граждан: Светлана Кузургашева, Юрий Орехов, Артем Усс, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Она отметила, что задержанным предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, "которую, по мнению США, не могут осуществлять русские в условиях санкционной политики"."С точки зрения здравого смысла - полный абсурд. А с позиций норм международного права - грубейшее нарушение прав человека. К людям, которые занимаются установлением экономических связей и честной взаимовыгодной торговлей, применяются меры, направленные на разрушение делового климата в мире", - подчеркнула Москалькова.Кроме того, она сообщила, что таким образом западные государства нарушают принцип презумпции невиновности."Это политизированное решение - практическое исполнение коллективных рестрикций в отношении граждан России, наложенных западными государствами в нарушение основополагающего принципа современного права - презумпции невиновности. Призываю международное правозащитное сообщество дать объективную оценку данной ситуации", - сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20221020/uss-1825439617.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html

италия

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

татьяна москалькова, италия, германия, сша, александр усс, россия, в мире, санкции в отношении россии