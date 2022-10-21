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Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
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Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных
Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных
Все призванные в рамках частичной мобилизации забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:14
2022-10-21T07:18
общество
забайкальский край
частичная мобилизация в россии
александр осипов
россия
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ЧИТА, 21 окт - РИА Новости. Все призванные в рамках частичной мобилизации забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.Он отметил, что практически каждый день общается с мобилизованными и их семьями, правительство и неравнодушные забайкальйцы постоянно обсуждают, как дополнительно поддержать и чем помочь."Работаем адресно с каждым обращением. Кому-то помогаем заготовить дрова, оказываем помощь по линии сельского хозяйства, здравоохранения, решаем социальные вопросы. Но этого недостаточно. Ребята идут защищать нашу Родину, нас с вами. Поэтому мы всячески им должны сегодня помогать", - добавил Осипов.
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общество, забайкальский край, частичная мобилизация в россии, александр осипов, россия
Общество, Забайкальский край, Частичная мобилизация в России, Александр Осипов, Россия
07:14 21.10.2022 (обновлено: 07:18 21.10.2022)
 
Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных

Губернатор Забайкалья Осипов: мобилизованные в регионе получат выплату в 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке на территории воинской части
Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке на территории воинской части - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке на территории воинской части. Архивное фото
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ЧИТА, 21 окт - РИА Новости. Все призванные в рамках частичной мобилизации забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"По поручению и при поддержке полпреда Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. И те, кто уже отправился к местам дополнительной подготовки, и те, кто сегодня проходит обучение на полигонах края. Все, кто получил повестки и зачислен в воинские части", - написал Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что практически каждый день общается с мобилизованными и их семьями, правительство и неравнодушные забайкальйцы постоянно обсуждают, как дополнительно поддержать и чем помочь.
"Работаем адресно с каждым обращением. Кому-то помогаем заготовить дрова, оказываем помощь по линии сельского хозяйства, здравоохранения, решаем социальные вопросы. Но этого недостаточно. Ребята идут защищать нашу Родину, нас с вами. Поэтому мы всячески им должны сегодня помогать", - добавил Осипов.
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ОбществоЗабайкальский крайЧастичная мобилизация в РоссииАлександр ОсиповРоссия
 
 
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