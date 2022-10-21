https://ria.ru/20221021/zabaykale-1825545378.html

Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных

Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022

Губернатор Забайкалья прояснил ситуацию с выплатами для мобилизованных

Все призванные в рамках частичной мобилизации забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:14

2022-10-21T07:14

2022-10-21T07:18

общество

забайкальский край

частичная мобилизация в россии

александр осипов

россия

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ЧИТА, 21 окт - РИА Новости. Все призванные в рамках частичной мобилизации забайкальцы получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.Он отметил, что практически каждый день общается с мобилизованными и их семьями, правительство и неравнодушные забайкальйцы постоянно обсуждают, как дополнительно поддержать и чем помочь."Работаем адресно с каждым обращением. Кому-то помогаем заготовить дрова, оказываем помощь по линии сельского хозяйства, здравоохранения, решаем социальные вопросы. Но этого недостаточно. Ребята идут защищать нашу Родину, нас с вами. Поэтому мы всячески им должны сегодня помогать", - добавил Осипов.

https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край, частичная мобилизация в россии, александр осипов, россия