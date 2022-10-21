https://ria.ru/20221021/youtube-1825607104.html

Суд обязал разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и "Москва 24"

Суд обязал разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и "Москва 24" - РИА Новости, 21.10.2022

Суд обязал разблокировать YouTube-каналы ВГТРК и "Москва 24"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и два иска "Москва Медиа",... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:43

2022-10-21T11:43

2022-10-21T11:45

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и два иска "Москва Медиа", учредителя телеканалов "Москва 24" и "Москва Доверие", к структурам Google о разблокировке YouTube-каналов.Как следует из опубликованных материалов суда, речь идет о YouTube-каналах "Смотрим. Весь Соловьев", "Москва 24" и "Москва Доверие". Ранее по первому иску ВГТРК суд обязал Google разблокировать еще десять YouTube-каналов истца, включая "Россия 1", "Россия 24", "Телеканал Культура" и "Вести. Дежурная часть".Суд обязал ответчиков "обеспечить беспрепятственный доступ пользователей сервиса YouTube на территории всего мира" к указанным каналам, а также ко всем размещаемым на них видеоматериалам.В случае неисполнения решений в течение пяти дней со дня вступления их в законную силу суд обязал взыскивать с ответчиков "судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения, начиная с шестого дня с даты вступления решения в силу и до его фактического исполнения".При этом ежедневно начисляемая судебная неустойка будет еженедельно увеличиваться в два раза.Решения вступят в силу через месяц, если на них не будут поданы апелляционные жалобы, в противном случае – после рассмотрения этих жалоб.На блокировку своих Youtube-каналов после начала военной операции на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, "Первый канал", "Россия 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.Между тем сама российская дочка Google решила обанкротиться на фоне многочисленных исков в суды, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление компании обоснованным и ввел в ней наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/youtube-1824865234.html

https://ria.ru/20221018/blokirovka-1824869709.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, вгтрк, общество, youtube