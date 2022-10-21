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Новая Зеландия обязала чиновников изъясняться простым и понятным языком - РИА Новости, 21.10.2022
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Новая Зеландия обязала чиновников изъясняться простым и понятным языком
Новая Зеландия обязала чиновников изъясняться простым и понятным языком - РИА Новости, 21.10.2022
Новая Зеландия обязала чиновников изъясняться простым и понятным языком
Новая Зеландия приняла так называемый "законопроект о простом языке", по которому чиновникам страны будет запрещено использовать "бюрократический" и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:10
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в мире
новая зеландия
уильям шекспир
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новая Зеландия приняла так называемый "законопроект о простом языке", по которому чиновникам страны будет запрещено использовать "бюрократический" и "непонятный" язык при общении с общественностью, сообщает радио RNZ в пятницу.В соответствии с законом, чиновникам придется отказаться от "канцеляризмов" и "сложных английских слов". Таким образом, как поясняет RNZ, Новая Зеландия стремится помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.Согласно законопроекту, простой язык определяется как "соответствующий целевой аудитории", "ясный, лаконичный и хорошо организованный"."Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чем их просит правительство", — цитирует RNZ слова новозеландского депутата Рэйчел Бояк, которая выступала на стороне законопроекта.По данным радио, принятию законопроекта предшествовали бурные дебаты, во время которых депутаты цитировали Уильяма Шекспира и Уильяма Вордсворта, английского поэта-романтика XVIII-XIX веков.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825589692.html
https://ria.ru/20221014/newzealand-1824038134.html
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в мире, новая зеландия, уильям шекспир
В мире, Новая Зеландия, Уильям Шекспир
11:10 21.10.2022
 
Новая Зеландия обязала чиновников изъясняться простым и понятным языком

Новая Зеландия приняла законопроект, обязывающий чиновников отказаться от канцеляризмов

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новая Зеландия приняла так называемый "законопроект о простом языке", по которому чиновникам страны будет запрещено использовать "бюрократический" и "непонятный" язык при общении с общественностью, сообщает радио RNZ в пятницу.
В соответствии с законом, чиновникам придется отказаться от "канцеляризмов" и "сложных английских слов". Таким образом, как поясняет RNZ, Новая Зеландия стремится помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.
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Согласно законопроекту, простой язык определяется как "соответствующий целевой аудитории", "ясный, лаконичный и хорошо организованный".
"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чем их просит правительство", — цитирует RNZ слова новозеландского депутата Рэйчел Бояк, которая выступала на стороне законопроекта.
По данным радио, принятию законопроекта предшествовали бурные дебаты, во время которых депутаты цитировали Уильяма Шекспира и Уильяма Вордсворта, английского поэта-романтика XVIII-XIX веков.
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