https://ria.ru/20221021/yaponiya-1825542053.html

Инфляция в Японии достигла рекордных значений с 90-х годов

Инфляция в Японии достигла рекордных значений с 90-х годов - РИА Новости, 21.10.2022

Инфляция в Японии достигла рекордных значений с 90-х годов

Уровень инфляции в Японии в сентябре достиг 3%, сообщило министерство общенациональных дел и коммуникаций. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T05:23

2022-10-21T05:23

2022-10-21T05:26

экономика

япония

токио

в мире

инфляция

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ТОКИО, 21 окт – РИА Новости. Уровень инфляции в Японии в сентябре достиг 3%, сообщило министерство общенациональных дел и коммуникаций.Уровень 3% превышает целевой уровень инфляции, установленный Банком Японии (центральный банк страны) в 2%. Впервые с августа 1991 года рост цен составил 3%.Рост цен продолжается уже 13 месяцев подряд. Он вызван ростом цен на энергоносители в сочетании с рекордно низким курсом японской национальной валюты. На торгах в Токио цена за один доллар в пятницу составила 150,14 – 150,17 иен. Психологический порог в 150 иен за доллар был преодолен в четверг впервые за 24 года. Однако в отличие от начала 1990-х сейчас структура экономики Японии делает невыгодным низкий курс для японских компаний. Так, согласно недавнему опросу компании Tokyo Shoko Research, при курсе 143 иены за доллар 54,2% компаний ответили, что это негативно сказывается на их бизнесе. Только 2,5% компаний сказали, что дешевая иена положительно влияет на их деятельность.В отличие от ситуации 20-30-летней давности, когда низкий курс иены повышал привлекательность за рубежом товаров, произведенных в Японии, сейчас, когда многие компании перевели производство за рубеж, а цены на импортное сырье растут, низкий курс иены является неблагоприятным для экономики.Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.

https://ria.ru/20221020/yaponiya-1825260589.html

https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258551.html

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экономика, япония, токио, в мире, инфляция