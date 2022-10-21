Рейтинг@Mail.ru
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221021/yamal-1825647193.html
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование - РИА Новости, 21.10.2022
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование
Целый ряд медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил новое медоборудование, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:27
2022-10-21T13:27
ямало-ненецкий автономный округ
тазовский район
шурышкарский район
ямал
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825647863_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d1b66f3bf6d077e3d2a0fb905ea4780.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Целый ряд медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил новое медоборудование, сообщает пресс-служба губернатора региона."Несмотря на экономическую ситуацию, больницы округа продолжают получать новое медицинское оборудование. Технику получили четыре больницы региона. Это способствует решению задач нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.В Тазовскую больницу поступил цифровой флюорографический аппарат с цифровым приемником рентгеновского изображения. Он установлен в поликлинике, первые пациенты уже прошли исследования. Аппарат оснащен рентгенозащитной кабиной, что кратно уменьшает радиационную нагрузку на персонал. Современный цифровой детектор обеспечивает высокое пространственное разрешение, что позволяет использовать аппарат не только для скрининга, но и для полноценной диагностики заболеваний органов грудной клетки. Изображения получаются высокого качества, дозовая нагрузка на пациента минимальная. Аппарат закупили при поддержке главы Тазовского района Василия Паршакова.В Мужевскую и Муравленковскую больницы поступило новое лабораторное оборудование, отмечает пресс-служба.В Шурышкарский район приобрели два аппарата, предназначенные для проведения биохимического анализа крови.Муравленковская горбольница пополнилась высокотехнологичным оборудованием, необходимым для специальной обработки крови и ее компонентов, что обеспечивает высокий уровень их безопасности при клиническом использовании.Шесть новых дефибрилляторов получили медучреждения Шурышкарского района.В 2022 году в больницы Ямала запланирована поставка восьми тысяч единиц современного медицинского оборудования. Часть оборудования уже в работе, поставки продолжаются, уточняют власти.
https://ria.ru/20220915/programma-1816942979.html
https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html
тазовский район
шурышкарский район
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825647863_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_332e689d7801d9ec5b35528f3f6c1895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тазовский район, шурышкарский район, ямал, здоровье - общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Шурышкарский район, Ямал, Здоровье - Общество
13:27 21.10.2022
 

Медучреждения Ямала получили новое медоборудование

© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаМедучреждения Ямала получили новое медоборудование
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Медучреждения Ямала получили новое медоборудование
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Целый ряд медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил новое медоборудование, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Несмотря на экономическую ситуацию, больницы округа продолжают получать новое медицинское оборудование. Технику получили четыре больницы региона. Это способствует решению задач нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время заседания комиссии Госсовета по молодежной политике - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 12:13Ямало-Ненецкий автономный округ
Опыт Ямала лег в основу федеральной программы "Регион для молодых"
В Тазовскую больницу поступил цифровой флюорографический аппарат с цифровым приемником рентгеновского изображения. Он установлен в поликлинике, первые пациенты уже прошли исследования. Аппарат оснащен рентгенозащитной кабиной, что кратно уменьшает радиационную нагрузку на персонал. Современный цифровой детектор обеспечивает высокое пространственное разрешение, что позволяет использовать аппарат не только для скрининга, но и для полноценной диагностики заболеваний органов грудной клетки. Изображения получаются высокого качества, дозовая нагрузка на пациента минимальная. Аппарат закупили при поддержке главы Тазовского района Василия Паршакова.
В Мужевскую и Муравленковскую больницы поступило новое лабораторное оборудование, отмечает пресс-служба.
В Шурышкарский район приобрели два аппарата, предназначенные для проведения биохимического анализа крови.
Муравленковская горбольница пополнилась высокотехнологичным оборудованием, необходимым для специальной обработки крови и ее компонентов, что обеспечивает высокий уровень их безопасности при клиническом использовании.
Стройка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 14:59Ямало-Ненецкий автономный округ
Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале
Шесть новых дефибрилляторов получили медучреждения Шурышкарского района.
В 2022 году в больницы Ямала запланирована поставка восьми тысяч единиц современного медицинского оборудования. Часть оборудования уже в работе, поставки продолжаются, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округТазовский районШурышкарский районЯмалЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала