https://ria.ru/20221021/yamal-1825647193.html

Медучреждения Ямала получили новое медоборудование

Медучреждения Ямала получили новое медоборудование - РИА Новости, 21.10.2022

Медучреждения Ямала получили новое медоборудование

Целый ряд медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил новое медоборудование, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:27

2022-10-21T13:27

2022-10-21T13:27

ямало-ненецкий автономный округ

тазовский район

шурышкарский район

ямал

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Целый ряд медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил новое медоборудование, сообщает пресс-служба губернатора региона."Несмотря на экономическую ситуацию, больницы округа продолжают получать новое медицинское оборудование. Технику получили четыре больницы региона. Это способствует решению задач нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.В Тазовскую больницу поступил цифровой флюорографический аппарат с цифровым приемником рентгеновского изображения. Он установлен в поликлинике, первые пациенты уже прошли исследования. Аппарат оснащен рентгенозащитной кабиной, что кратно уменьшает радиационную нагрузку на персонал. Современный цифровой детектор обеспечивает высокое пространственное разрешение, что позволяет использовать аппарат не только для скрининга, но и для полноценной диагностики заболеваний органов грудной клетки. Изображения получаются высокого качества, дозовая нагрузка на пациента минимальная. Аппарат закупили при поддержке главы Тазовского района Василия Паршакова.В Мужевскую и Муравленковскую больницы поступило новое лабораторное оборудование, отмечает пресс-служба.В Шурышкарский район приобрели два аппарата, предназначенные для проведения биохимического анализа крови.Муравленковская горбольница пополнилась высокотехнологичным оборудованием, необходимым для специальной обработки крови и ее компонентов, что обеспечивает высокий уровень их безопасности при клиническом использовании.Шесть новых дефибрилляторов получили медучреждения Шурышкарского района.В 2022 году в больницы Ямала запланирована поставка восьми тысяч единиц современного медицинского оборудования. Часть оборудования уже в работе, поставки продолжаются, уточняют власти.

https://ria.ru/20220915/programma-1816942979.html

https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html

тазовский район

шурышкарский район

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тазовский район, шурышкарский район, ямал, здоровье - общество