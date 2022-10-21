https://ria.ru/20221021/yamal-1825642362.html
В индустриальном парке на Ямале обустраивают инфраструктуру
В индустриальном парке на Ямале обустраивают инфраструктуру - РИА Новости, 21.10.2022
В индустриальном парке на Ямале обустраивают инфраструктуру
Обустройство инфраструктуры началось в индустриальном парке "Обской причал" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:27
2022-10-21T13:27
2022-10-21T13:27
ямало-ненецкий автономный округ
валерий миронов
ямал
лабытнанги
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Обустройство инфраструктуры началось в индустриальном парке "Обской причал" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На территории уже пробурены скважины для водоснабжения, отремонтированы тепловозы для подачи и уборки вагонов на железнодорожных путях", - говорится в сообщении.Статус индустриального парка "Обской причал" в Лабытнанги получил в мае этого года. Проект инициирован правительством округа и объединит производственные объекты, логистическую зону, складские помещения, а также офисные здания.Парк станет опорным узлом для освоения новых месторождений, точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций. Резиденты получат доступ к имущественной и логистической инфраструктуре, услугам погрузки-разгрузки, аренды спецтехники, возможность индивидуального сопровождения по вопросам организации работы на территории парка."Логистический потенциал "Обского причала" позволит увеличить грузооборот лабытнангского перевалочного узла, создаст благоприятные условия для размещения новых производственных и сервисных предприятий в непосредственной близости к существующей портовой инфраструктуре. Это поможет реализации Стратегии развития Ямала, привлечет инвестиции и обеспечит бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения автономного округа", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова.На площади 78 гектаров откроется порядка 10 производств. Планируется создать около 800 новых рабочих мест, уточняют власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий миронов, ямал, лабытнанги, экономика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Валерий Миронов, Ямал, Лабытнанги, Экономика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Обустройство инфраструктуры началось в индустриальном парке "Обской причал" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На территории уже пробурены скважины для водоснабжения, отремонтированы тепловозы для подачи и уборки вагонов на железнодорожных путях", - говорится в сообщении.
Статус индустриального парка "Обской причал" в Лабытнанги получил в мае этого года. Проект инициирован правительством округа и объединит производственные объекты, логистическую зону, складские помещения, а также офисные здания.
Парк станет опорным узлом для освоения новых месторождений, точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций. Резиденты получат доступ к имущественной и логистической инфраструктуре, услугам погрузки-разгрузки, аренды спецтехники, возможность индивидуального сопровождения по вопросам организации работы на территории парка.
"Логистический потенциал "Обского причала" позволит увеличить грузооборот лабытнангского перевалочного узла, создаст благоприятные условия для размещения новых производственных и сервисных предприятий в непосредственной близости к существующей портовой инфраструктуре. Это поможет реализации Стратегии развития Ямала, привлечет инвестиции и обеспечит бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения автономного округа", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова.
На площади 78 гектаров откроется порядка 10 производств. Планируется создать около 800 новых рабочих мест, уточняют власти.