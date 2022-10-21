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В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва - РИА Новости, 21.10.2022
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В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва
В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва - РИА Новости, 21.10.2022
В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва
Два взрыва прогремели в пятницу в нефтяном порту в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:29
2022-10-21T17:29
в мире
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оаэ
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Два взрыва прогремели в пятницу в нефтяном порту в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Причиной двух взрывов по нефтеотгрузочном порту Аль-Даба, который расположен в 15 километрах к востоку от города Мукалла, административного центра провинции Хадрамаут, по предварительным данным, стала атака беспилотника", - рассказал источник.Он добавил, что взрывы произошли одновременно с заходом в порт нефтяного танкера для перевозки 2 миллионов баррелей сырой нефти, добытой на месторождении Масила к западу от Хадрамута.Взрывы в порту на востоке Йемена, который контролируется поддерживаемыми ОАЭ силами, произошли после того, как правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) предупредила в начале октября нефтяные компании в провинциях под контролем правительством Йемена о необходимости прекратить добычу и экспорт во избежание ударов по их инфраструктуре из-за прекратившего действовать перемирия. Хуситы отказались продлить перемирие, которое соблюдалось в стране полгода до начала октября, из-за отказа противостоящего им правительства Йемена начать выплаты госслужащим на севере Йемена из получаемых властями доходов от продажи нефти.
https://ria.ru/20221002/yemen-1821044154.html
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в мире, йемен, оаэ, ансар алла
В мире, Йемен, ОАЭ, Ансар Алла
17:29 21.10.2022
 
В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва

В порту на востоке Йемена в момент захода нефтяного танкера прогремели два взрыва

© AP PhotoМестные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. Архивное фото
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Два взрыва прогремели в пятницу в нефтяном порту в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Причиной двух взрывов по нефтеотгрузочном порту Аль-Даба, который расположен в 15 километрах к востоку от города Мукалла, административного центра провинции Хадрамаут, по предварительным данным, стала атака беспилотника", - рассказал источник.
Он добавил, что взрывы произошли одновременно с заходом в порт нефтяного танкера для перевозки 2 миллионов баррелей сырой нефти, добытой на месторождении Масила к западу от Хадрамута.
Взрывы в порту на востоке Йемена, который контролируется поддерживаемыми ОАЭ силами, произошли после того, как правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) предупредила в начале октября нефтяные компании в провинциях под контролем правительством Йемена о необходимости прекратить добычу и экспорт во избежание ударов по их инфраструктуре из-за прекратившего действовать перемирия. Хуситы отказались продлить перемирие, которое соблюдалось в стране полгода до начала октября, из-за отказа противостоящего им правительства Йемена начать выплаты госслужащим на севере Йемена из получаемых властями доходов от продажи нефти.
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 22:53
Хуситы в Йемене не согласились на продление перемирия
 
В миреЙеменОАЭАнсар Алла
 
 
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