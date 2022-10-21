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В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва

В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва - РИА Новости, 21.10.2022

В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в пятницу в нефтяном порту в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:29

2022-10-21T17:29

2022-10-21T17:29

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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Два взрыва прогремели в пятницу в нефтяном порту в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Причиной двух взрывов по нефтеотгрузочном порту Аль-Даба, который расположен в 15 километрах к востоку от города Мукалла, административного центра провинции Хадрамаут, по предварительным данным, стала атака беспилотника", - рассказал источник.Он добавил, что взрывы произошли одновременно с заходом в порт нефтяного танкера для перевозки 2 миллионов баррелей сырой нефти, добытой на месторождении Масила к западу от Хадрамута.Взрывы в порту на востоке Йемена, который контролируется поддерживаемыми ОАЭ силами, произошли после того, как правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) предупредила в начале октября нефтяные компании в провинциях под контролем правительством Йемена о необходимости прекратить добычу и экспорт во избежание ударов по их инфраструктуре из-за прекратившего действовать перемирия. Хуситы отказались продлить перемирие, которое соблюдалось в стране полгода до начала октября, из-за отказа противостоящего им правительства Йемена начать выплаты госслужащим на севере Йемена из получаемых властями доходов от продажи нефти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, йемен, оаэ, ансар алла