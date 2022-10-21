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В Харькове и Запорожье прогремели несколько взрывов

В Харькове и Запорожье прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 21.10.2022

В Харькове и Запорожье прогремели несколько взрывов

Власти Харьковской области и контролируемой Киевом части Запорожского региона сообщили об ударах. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:23

2022-10-21T08:23

2022-10-21T09:23

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Харьковской области и контролируемой Киевом части Запорожского региона сообщили об ударах.Как заявил глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале, "удары наносятся по областному центру"."В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", — написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.Он также сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города — снаряд попал в административно-производственное здание, есть разрушения, о пострадавших мэрии пока не известно. Глава Запорожской областной администрации Александр Старух, в свою очередь, подтвердил информацию СМИ о ракетном обстреле города Запорожье.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявил президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/energodar-1825025761.html

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Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область, харьков, киев, вооруженные силы рф