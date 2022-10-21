08:23 21.10.2022 (обновлено: 09:23 21.10.2022)
В Харькове и Запорожье прогремели несколько взрывов
Глава Харьковской обладминистрации Синегубов сообщил о взрывах в городе
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Харьковской области и контролируемой Киевом части Запорожского региона сообщили об ударах.
Как заявил глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале, "удары наносятся по областному центру".
"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", — написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
Он также сообщил о "прилетах" по одному из предприятий города — снаряд попал в административно-производственное здание, есть разрушения, о пострадавших мэрии пока не известно.
Глава Запорожской областной администрации Александр Старух, в свою очередь, подтвердил информацию СМИ о ракетном обстреле города Запорожье.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявил президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.