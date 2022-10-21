https://ria.ru/20221021/vzryv-1825553547.html

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:42

2022-10-21T08:42

2022-10-21T10:29

специальная военная операция на украине

запорожье

в мире

украина

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье."Пишут о взрывах в Запорожье", - указывает издание Страна.ua в Telegram-канале.Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух подтвердил, что Запорожье находится под обстрелом. "Ракетами атакуют областной центр", - написал он в Telegram-канале.Украинские СМИ сообщили ранее, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825027407.html

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, в мире, украина