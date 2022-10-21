08:42 21.10.2022 (обновлено: 10:29 21.10.2022)
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Страна.ua сообщило о нескольких взрывах в Запорожье
© AP Photo / Leo CorreaХозяйственная постройка, разрушенная в Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Хозяйственная постройка, разрушенная в Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.
"Пишут о взрывах в Запорожье", - указывает издание Страна.ua в Telegram-канале.
Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух подтвердил, что Запорожье находится под обстрелом. "Ракетами атакуют областной центр", - написал он в Telegram-канале.
Украинские СМИ сообщили ранее, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.