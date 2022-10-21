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СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/vzryv-1825553547.html
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:42
2022-10-21T10:29
специальная военная операция на украине
запорожье
в мире
украина
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье."Пишут о взрывах в Запорожье", - указывает издание Страна.ua в Telegram-канале.Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух подтвердил, что Запорожье находится под обстрелом. "Ракетами атакуют областной центр", - написал он в Telegram-канале.Украинские СМИ сообщили ранее, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825027407.html
запорожье
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запорожье, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, В мире, Украина
08:42 21.10.2022 (обновлено: 10:29 21.10.2022)
 
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Страна.ua сообщило о нескольких взрывах в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaХозяйственная постройка, разрушенная в Запорожье
Хозяйственная постройка, разрушенная в Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Leo Correa
Хозяйственная постройка, разрушенная в Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.
"Пишут о взрывах в Запорожье", - указывает издание Страна.ua в Telegram-канале.
Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации (ОВА) Александр Старух подтвердил, что Запорожье находится под обстрелом. "Ракетами атакуют областной центр", - написал он в Telegram-канале.
Украинские СМИ сообщили ранее, что в пятницу утром воздушная тревога звучит в ряде областей Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 09:04Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВ миреУкраина
 
 
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