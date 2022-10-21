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В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля" - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля" - РИА Новости, 21.10.2022
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"
В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:58
2022-10-21T15:38
культура
новости культуры
кузьма петров-водкин
павел кузнецов
москва
государственный русский музей
музей русского импрессионизма (мри)
выставки
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции."Поверхность его работ напоминает ажурное полотно, наполненное призрачными силуэтами-миражами", — рассказывают в пресс-службе.Ученические проекты и полотна, хранящиеся в Русском и Саратовском художественном музеях, Третьяковке, — гости выставки увидят картины, относящиеся к разным периодам творчества Савинова. В экспозиции посмертный портрет Павла Харитоненко. По его заказу художник расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы "Балкон, увитый цветами. Рим" из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова и "Портрет Надежды Неслуховской" из частной коллекции.Савинов — представитель Саратовской школы живописи, и в экспозиции будут не только его работы, но и других художников, родившихся в этой области. Среди них Кузьма Петров-Водкин, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Алексей Карев, Петр Уткин и Александр Матвеев.Выставка "Александр Савинов. Миражи" и спецпроект "Миражи. Саратовская школа" продлятся до 22 января 2023 года.
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новости культуры, кузьма петров-водкин, павел кузнецов, москва, государственный русский музей, музей русского импрессионизма (мри), выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , живопись
Культура, Новости культуры, Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Москва, Государственный Русский музей, Музей русского импрессионизма (МРИ), Выставки, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Живопись
14:58 21.10.2022 (обновлено: 15:38 21.10.2022)
 
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"

В Музее русского импрессионизма открывается выставка "Александр Савинов. Миражи"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПосетительница у картины "В парке культуры", представленной на выставке "Александр Савинов. Миражи"
Посетительница у картины В парке культуры, представленной на выставке Александр Савинов. Миражи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции.
"Поверхность его работ напоминает ажурное полотно, наполненное призрачными силуэтами-миражами", — рассказывают в пресс-службе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Портрет Павла Харитоненко, представленный на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

Выставка Александр Савинов. Миражи и спецпроект Миражи. Саратовская школа
1 из 3

Портрет Павла Харитоненко, представленный на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Девушка на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

Девушка на выставке Александр Савинов. Миражи в Музее русского импрессионизма в Москве.
2 из 3

Девушка на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Посетители у картины "Портрет сына", представленной на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

Посетители у картины Портрет сына, представленной на выставке Александр Савинов. Миражи
3 из 3

Посетители у картины "Портрет сына", представленной на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3

Портрет Павла Харитоненко, представленный на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Девушка на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Посетители у картины "Портрет сына", представленной на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Ученические проекты и полотна, хранящиеся в Русском и Саратовском художественном музеях, Третьяковке, — гости выставки увидят картины, относящиеся к разным периодам творчества Савинова.
В экспозиции посмертный портрет Павла Харитоненко. По его заказу художник расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы "Балкон, увитый цветами. Рим" из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова и "Портрет Надежды Неслуховской" из частной коллекции.
Савинов — представитель Саратовской школы живописи, и в экспозиции будут не только его работы, но и других художников, родившихся в этой области. Среди них Кузьма Петров-Водкин, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Алексей Карев, Петр Уткин и Александр Матвеев.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Девушка у картины Кузьмы Петрова-Водкина "Фектя", представленной на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве

Девушка у картины Кузьмы Петрова-Водкина Фёктя, представленной на спецпроекте Миражи. Саратовская школа
1 из 3

Девушка у картины Кузьмы Петрова-Водкина "Фектя", представленной на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Посетители у картин Кузьмы Петрова-Водкина, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа"

Посетители у картин Кузьмы Петрова-Водкина, представленных на спецпроекте Миражи. Саратовская школа
2 из 3

Посетители у картин Кузьмы Петрова-Водкина, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Девушка у картин Алексея Карева, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве

Девушка у картин Алексея Карёва, представленных на спецпроекте Миражи. Саратовская школа
3 из 3

Девушка у картин Алексея Карева, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 3

Девушка у картины Кузьмы Петрова-Водкина "Фектя", представленной на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 3

Посетители у картин Кузьмы Петрова-Водкина, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 3

Девушка у картин Алексея Карева, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Выставка "Александр Савинов. Миражи" и спецпроект "Миражи. Саратовская школа" продлятся до 22 января 2023 года.
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