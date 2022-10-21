https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html

В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"

В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля" - РИА Новости, 21.10.2022

В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"

В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:58

2022-10-21T14:58

2022-10-21T15:38

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции."Поверхность его работ напоминает ажурное полотно, наполненное призрачными силуэтами-миражами", — рассказывают в пресс-службе.Ученические проекты и полотна, хранящиеся в Русском и Саратовском художественном музеях, Третьяковке, — гости выставки увидят картины, относящиеся к разным периодам творчества Савинова. В экспозиции посмертный портрет Павла Харитоненко. По его заказу художник расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы "Балкон, увитый цветами. Рим" из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова и "Портрет Надежды Неслуховской" из частной коллекции.Савинов — представитель Саратовской школы живописи, и в экспозиции будут не только его работы, но и других художников, родившихся в этой области. Среди них Кузьма Петров-Водкин, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Алексей Карев, Петр Уткин и Александр Матвеев.Выставка "Александр Савинов. Миражи" и спецпроект "Миражи. Саратовская школа" продлятся до 22 января 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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