https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля" - РИА Новости, 21.10.2022
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"
В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:58
2022-10-21T14:58
2022-10-21T15:38
культура
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кузьма петров-водкин
павел кузнецов
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государственный русский музей
музей русского импрессионизма (мри)
выставки
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции."Поверхность его работ напоминает ажурное полотно, наполненное призрачными силуэтами-миражами", — рассказывают в пресс-службе.Ученические проекты и полотна, хранящиеся в Русском и Саратовском художественном музеях, Третьяковке, — гости выставки увидят картины, относящиеся к разным периодам творчества Савинова. В экспозиции посмертный портрет Павла Харитоненко. По его заказу художник расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы "Балкон, увитый цветами. Рим" из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова и "Портрет Надежды Неслуховской" из частной коллекции.Савинов — представитель Саратовской школы живописи, и в экспозиции будут не только его работы, но и других художников, родившихся в этой области. Среди них Кузьма Петров-Водкин, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Алексей Карев, Петр Уткин и Александр Матвеев.Выставка "Александр Савинов. Миражи" и спецпроект "Миражи. Саратовская школа" продлятся до 22 января 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кузьма петров-водкин, павел кузнецов, москва, государственный русский музей, музей русского импрессионизма (мри), выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , живопись
Культура, Новости культуры, Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Москва, Государственный Русский музей, Музей русского импрессионизма (МРИ), Выставки, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Живопись
14:58 21.10.2022 (обновлено: 15:38 21.10.2022)
В Москве покажут картины "умиротворенного Врубеля"
В Музее русского импрессионизма открывается выставка "Александр Савинов. Миражи"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Музее русского импрессионизма открывается выставка Александра Савинова, которого современники называли "умиротворенным Врубелем", сообщили в институции.
"Поверхность его работ напоминает ажурное полотно, наполненное призрачными силуэтами-миражами", — рассказывают в пресс-службе.
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Портрет Павла Харитоненко, представленный на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве
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Девушка на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве
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Посетители у картины "Портрет сына", представленной на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве
1 из 3
Портрет Павла Харитоненко, представленный на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве
2 из 3
Девушка на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве
3 из 3
Посетители у картины "Портрет сына", представленной на выставке "Александр Савинов. Миражи" в Музее русского импрессионизма в Москве
Ученические проекты и полотна, хранящиеся в Русском и Саратовском художественном музеях, Третьяковке, — гости выставки увидят картины, относящиеся к разным периодам творчества Савинова.
В экспозиции посмертный портрет Павла Харитоненко. По его заказу художник расписывал храм-музей Спаса Всемилостивейшего в имении Натальевка под Харьковом. К выставке отреставрированы "Балкон, увитый цветами. Рим" из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова и "Портрет Надежды Неслуховской" из частной коллекции.
Савинов — представитель Саратовской школы живописи, и в экспозиции будут не только его работы, но и других художников, родившихся в этой области. Среди них Кузьма Петров-Водкин, Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Алексей Карев, Петр Уткин и Александр Матвеев.
1 из 3
Девушка у картины Кузьмы Петрова-Водкина "Фектя", представленной на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве
2 из 3
Посетители у картин Кузьмы Петрова-Водкина, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа"
3 из 3
Девушка у картин Алексея Карева, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве
1 из 3
Девушка у картины Кузьмы Петрова-Водкина "Фектя", представленной на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве
2 из 3
Посетители у картин Кузьмы Петрова-Водкина, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа"
3 из 3
Девушка у картин Алексея Карева, представленных на спецпроекте "Миражи. Саратовская школа" в Музее русского импрессионизма в Москве
Выставка "Александр Савинов. Миражи" и спецпроект "Миражи. Саратовская школа" продлятся до 22 января 2023 года.