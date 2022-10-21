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В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре
В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре - РИА Новости, 21.10.2022
В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре
Семьдесят артефактов отреставрировали для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже, в том числе в Лувре, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:45
2022-10-21T16:58
культура
новости культуры
узбекистан
париж
самарканд
лувр
выставки
музеи
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ТАШКЕНТ, 21 окт – РИА Новости. Семьдесят артефактов отреставрировали для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже, в том числе в Лувре, сообщает в пятницу узбекистанский Фонд развития культуры и искусства.Среди экспонатов деревянное панно из городища Кафыр-кала под Самаркандом — часть архитектурного декора тронного зала загородной резиденции правителей VII — начала VIII веков.Также была проведена обработка необожженной статуи Будды "Гирляндоносец" (I век до нашей эры – I век) и 13 страниц Катталангарского Корана VIII века, уникального объекта и одной из важнейших рукописей исламского мира, добавили в фонде.Две выставки культурного и исторического наследия Узбекистана откроются в Париже в конце ноября. "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Гости увидят около 170 экспонатов, в частности 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.Выставка "Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана" в Институте арабского мира откроется 22 ноября 2022 года и продлится до 4 июня 2023 года. В экспозиции будет представлена материальная культура республики на рубеже XIX-XX веков.
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новости культуры, узбекистан, париж, самарканд, лувр, выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Узбекистан, Париж, Самарканд, Лувр, Выставки, Музеи
16:45 21.10.2022 (обновлено: 16:58 21.10.2022)
 
В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре

В Узбекистане отреставрировали 70 артефактов для выставки в Лувре в ноябре

© Фото : Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанАртефакт для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже
Артефакт для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 21 окт – РИА Новости. Семьдесят артефактов отреставрировали для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже, в том числе в Лувре, сообщает в пятницу узбекистанский Фонд развития культуры и искусства.
Среди экспонатов деревянное панно из городища Кафыр-кала под Самаркандом — часть архитектурного декора тронного зала загородной резиденции правителей VII — начала VIII веков.
Также была проведена обработка необожженной статуи Будды "Гирляндоносец" (I век до нашей эры – I век) и 13 страниц Катталангарского Корана VIII века, уникального объекта и одной из важнейших рукописей исламского мира, добавили в фонде.
Две выставки культурного и исторического наследия Узбекистана откроются в Париже в конце ноября. "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Гости увидят около 170 экспонатов, в частности 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.
Выставка "Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана" в Институте арабского мира откроется 22 ноября 2022 года и продлится до 4 июня 2023 года. В экспозиции будет представлена материальная культура республики на рубеже XIX-XX веков.
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