https://ria.ru/20221021/vystavka-1825739829.html

В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре

В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре - РИА Новости, 21.10.2022

В Узбекистане отреставрировали артефакты для выставки в Лувре

Семьдесят артефактов отреставрировали для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже, в том числе в Лувре, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:45

2022-10-21T16:45

2022-10-21T16:58

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ТАШКЕНТ, 21 окт – РИА Новости. Семьдесят артефактов отреставрировали для выставки узбекистанского культурного и исторического наследия в Париже, в том числе в Лувре, сообщает в пятницу узбекистанский Фонд развития культуры и искусства.Среди экспонатов деревянное панно из городища Кафыр-кала под Самаркандом — часть архитектурного декора тронного зала загородной резиденции правителей VII — начала VIII веков.Также была проведена обработка необожженной статуи Будды "Гирляндоносец" (I век до нашей эры – I век) и 13 страниц Катталангарского Корана VIII века, уникального объекта и одной из важнейших рукописей исламского мира, добавили в фонде.Две выставки культурного и исторического наследия Узбекистана откроются в Париже в конце ноября. "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. Гости увидят около 170 экспонатов, в частности 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.Выставка "Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана" в Институте арабского мира откроется 22 ноября 2022 года и продлится до 4 июня 2023 года. В экспозиции будет представлена материальная культура республики на рубеже XIX-XX веков.

https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, узбекистан, париж, самарканд, лувр, выставки, музеи