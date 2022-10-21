https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html
Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму
Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму - РИА Новости, 21.10.2022
Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму
Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, обвиняемых в преступлениях, связанных с экстремизмом, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:23
2022-10-21T11:23
2022-10-21T14:09
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БРЕСТ, 21 окт — РИА Новости. Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, обвиняемых в преступлениях, связанных с экстремизмом, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран.Он уточнил, что речь идет о периоде со второго полугодия 2021 года по настоящее время.Швед подчеркнул, что Минск, в свою очередь, следит за ходом пяти уголовных дел против россиян, совершивших экстремистские преступления на территории Белоруссии. Одно из них уже рассмотрел суд."В январе этого года в Казани гражданин России осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы", — добавил генпрокурор.По его словам, речь идет о россиянине, который в сентябре 2020 года угрожал физическим насилием начальнику ГАИ МВД Белоруссии и его семье.Швед выразил надежду, что и остальные виновные понесут справедливое наказание.Он также подчеркнул, что осужденные по статьям об экстремизме и терроризме не попадут под готовящуюся в Белоруссии амнистию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, москва, минск
В мире, Россия, Белоруссия, Москва, Минск
11:23 21.10.2022 (обновлено: 14:09 21.10.2022)
Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму
Генпрокурор Белоруссии: Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму
БРЕСТ, 21 окт — РИА Новости. Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, обвиняемых в преступлениях, связанных с экстремизмом, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран.
Он уточнил, что речь идет о периоде со второго полугодия 2021 года по настоящее время.
"За прошедший период времени не было ни одного случая, чтобы (российской стороной. — Прим. ред.) неоперативно были рассмотрены запросы Генпрокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму", — добавил глава надзорного ведомства.
Швед подчеркнул, что Минск, в свою очередь, следит за ходом пяти уголовных дел против россиян, совершивших экстремистские преступления на территории Белоруссии. Одно из них уже рассмотрел суд.
"В январе этого года в Казани
гражданин России
осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы", — добавил генпрокурор.
По его словам, речь идет о россиянине, который в сентябре 2020 года угрожал физическим насилием начальнику ГАИ МВД Белоруссии и его семье.
Швед выразил надежду, что и остальные виновные понесут справедливое наказание.
Он также подчеркнул, что осужденные по статьям об экстремизме и терроризме не попадут под готовящуюся в Белоруссии амнистию.