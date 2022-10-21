https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html

Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму

Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму - РИА Новости, 21.10.2022

Москва выдала Минску семерых белорусов, причастных к экстремизму

Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, обвиняемых в преступлениях, связанных с экстремизмом, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:23

2022-10-21T11:23

2022-10-21T14:09

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БРЕСТ, 21 окт — РИА Новости. Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, обвиняемых в преступлениях, связанных с экстремизмом, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед перед заседанием объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран.Он уточнил, что речь идет о периоде со второго полугодия 2021 года по настоящее время.Швед подчеркнул, что Минск, в свою очередь, следит за ходом пяти уголовных дел против россиян, совершивших экстремистские преступления на территории Белоруссии. Одно из них уже рассмотрел суд."В январе этого года в Казани гражданин России осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы", — добавил генпрокурор.По его словам, речь идет о россиянине, который в сентябре 2020 года угрожал физическим насилием начальнику ГАИ МВД Белоруссии и его семье.Швед выразил надежду, что и остальные виновные понесут справедливое наказание.Он также подчеркнул, что осужденные по статьям об экстремизме и терроризме не попадут под готовящуюся в Белоруссии амнистию.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825604926.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, москва, минск