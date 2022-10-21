https://ria.ru/20221021/vtb-1825643437.html
В ВТБ прогнозируют активное развитие рынка цифровых финансовых активов
В ВТБ прогнозируют активное развитие рынка цифровых финансовых активов - РИА Новости, 21.10.2022
В ВТБ прогнозируют активное развитие рынка цифровых финансовых активов
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в ближайшие несколько лет начнет активно развиваться, как альтернатива классическому инвестированию, считает старший... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:16
2022-10-21T13:16
2022-10-21T13:16
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в ближайшие несколько лет начнет активно развиваться, как альтернатива классическому инвестированию, считает старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Дмитрий Брейтенбихер."Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия находится под западными санкциями, отключения банковских переводов и SWIFT, поэтому у ЦФА есть все шансы стать в перспективе мощным инструментом привлечения инвестиций в экономику Росси. При этом на старте их развитие будет во многом проходить за счет молодого поколения инвесторов, потому что технология создания и работы этого актива им уже понятна – это блокчейн", - сказал Брейтенбихер, выступая на международном научно-практическом форуме "Право в цифровой среде" в МГИМО.По его оценке, одним из основных предназначений ЦФА является уход от депозитариев, бумажных версий активов и ускорение темпов цифровизации экономики и бизнеса.Брейтенбихер отметил, что в течение нескольких следующих лет квалифицированные инвесторы, которых сегодня в России насчитывается свыше 400 тысяч, также начнут постепенно приходить на рынок ЦФА. В новых условиях цифровые финансовые активы смогут стать важным драйвером развития российского венчурного рынка. Благодаря им многие стартапы получат быстрый и финансово доступный способ выхода на IPO и смогут начти замену привлечению средств через фонды.ВТБ в сентябре этого года начал тестировать покупку ЦФА за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует запустить уже в следующем году. В этом году дочерняя компания группы – ВТБ Факторинг и финтех-компания "Лайтхаус" - впервые провела в России сделку по эмиссии и размещению цифровых финансовых активов. В рамках нее была токенизирована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы "Лайтхаус", после чего ВТБ Факторинг выкупил этот выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, россия, экономика
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия, Экономика
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в ближайшие несколько лет начнет активно развиваться, как альтернатива классическому инвестированию, считает старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия
находится под западными санкциями, отключения банковских переводов и SWIFT, поэтому у ЦФА есть все шансы стать в перспективе мощным инструментом привлечения инвестиций в экономику Росси. При этом на старте их развитие будет во многом проходить за счет молодого поколения инвесторов, потому что технология создания и работы этого актива им уже понятна – это блокчейн", - сказал Брейтенбихер, выступая на международном научно-практическом форуме "Право в цифровой среде" в МГИМО.
По его оценке, одним из основных предназначений ЦФА является уход от депозитариев, бумажных версий активов и ускорение темпов цифровизации экономики и бизнеса.
Брейтенбихер отметил, что в течение нескольких следующих лет квалифицированные инвесторы, которых сегодня в России насчитывается свыше 400 тысяч, также начнут постепенно приходить на рынок ЦФА. В новых условиях цифровые финансовые активы смогут стать важным драйвером развития российского венчурного рынка. Благодаря им многие стартапы получат быстрый и финансово доступный способ выхода на IPO и смогут начти замену привлечению средств через фонды.
ВТБ в сентябре этого года начал тестировать покупку ЦФА за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует запустить уже в следующем году. В этом году дочерняя компания группы – ВТБ Факторинг
и финтех-компания "Лайтхаус" - впервые провела в России сделку по эмиссии и размещению цифровых финансовых активов. В рамках нее была токенизирована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы "Лайтхаус", после чего ВТБ Факторинг выкупил этот выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.