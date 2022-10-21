https://ria.ru/20221021/vsu-1825543367.html

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии - РИА Новости, 21.10.2022

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Зарубежные партнеры Украины считали ее военных неспособными командовать войсками, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T06:09

2022-10-21T06:09

2022-10-21T06:46

специальная военная операция на украине

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министерство обороны украины

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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Зарубежные партнеры Украины считали ее военных неспособными командовать войсками, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич."Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, сша