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Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/vsu-1825543367.html
Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии
Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии - РИА Новости, 21.10.2022
Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии
Зарубежные партнеры Украины считали ее военных неспособными командовать войсками, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T06:09
2022-10-21T06:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
сша
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Зарубежные партнеры Украины считали ее военных неспособными командовать войсками, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич."Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, США
06:09 21.10.2022 (обновлено: 06:46 21.10.2022)
 
Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии

Украинский пленный Картанич: Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинские военнопленные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Зарубежные партнеры Украины считали ее военных неспособными командовать войсками, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.
"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.
По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.
В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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