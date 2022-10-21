https://ria.ru/20221021/voyska-1825661980.html

Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России

Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России - РИА Новости, 21.10.2022

Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России

Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта спецоперации, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:50

2022-10-21T13:50

2022-10-21T13:50

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

украина

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта спецоперации, заявил президент республики Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей, Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта СВО России в Украине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам", - передает информагентство Белта.Глава государства отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года. Но когда началась спецоперация, то ее реалии показали необходимость скорректировать подходы."Можно зайти очень далеко, потратив огромные деньги, а результата не достичь, которого хотелось бы", - отметил Лукашенко. "Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", - привел пример белорусский лидер.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825646179.html

https://ria.ru/20221021/bespilotniki-1825654202.html

белоруссия

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина