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Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России - РИА Новости, 21.10.2022
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Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России
Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России - РИА Новости, 21.10.2022
Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России
Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта спецоперации, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:50
2022-10-21T13:50
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта спецоперации, заявил президент республики Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей, Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства."Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта СВО России в Украине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам", - передает информагентство Белта.Глава государства отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года. Но когда началась спецоперация, то ее реалии показали необходимость скорректировать подходы."Можно зайти очень далеко, потратив огромные деньги, а результата не достичь, которого хотелось бы", - отметил Лукашенко. "Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", - привел пример белорусский лидер.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825646179.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Украина
13:50 21.10.2022
 
Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск по опыту России

Лукашенко: Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск на опыте спецоперации

© Sputnik / Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии
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Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии . Архивное фото
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белоруссия скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта спецоперации, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в пятницу посетил полигон Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей, Госкомвоенпром республики демонстрирует боевые возможности образцов средств вооружения, военной и специальной техники белорусского производства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:19
Лукашенко потребовал "привести в порядок" белорусские танки
"Беларусь скорректировала подходы к оснащению войск исходя из опыта СВО России в Украине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам", - передает информагентство Белта.
Глава государства отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года. Но когда началась спецоперация, то ее реалии показали необходимость скорректировать подходы.
"Можно зайти очень далеко, потратив огромные деньги, а результата не достичь, которого хотелось бы", - отметил Лукашенко. "Мы начали модернизацию танков. Будем ускоряться и усиливать", - привел пример белорусский лидер.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:34
Лукашенко считает, что десяток дронов перекроют всю границу с Украиной
 
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