https://ria.ru/20221021/vologodchina-1825675926.html

На Вологодчине приступили к созданию карбоновых полигонов

На Вологодчине приступили к созданию карбоновых полигонов - РИА Новости, 21.10.2022

На Вологодчине приступили к созданию карбоновых полигонов

В Вологодской области высадили 110 тысяч деревьев на карбоновом полигоне, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:37

2022-10-21T14:37

2022-10-21T14:37

вологодская область

череповецкий район

российская академия наук

деревья

экология в россии

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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. В Вологодской области высадили 110 тысяч деревьев на карбоновом полигоне, сообщает пресс-служба правительства области.Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций. Карбоновые полигоны позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии. Например: разработку и адаптацию наземных технологий полевого и лесного агрохимического контроля почв и респирации парниковых газов; разработку и адаптацию технологий дистанционного учета надземной и подземной фитомассы, ризосферы, агрохимического контроля почв и респирации парниковых газов; разработку и адаптацию математических моделей по первичной валовой продуктивности, первичной нетто-продуктивности, нетто-обмену CO2 между экосистемой и атмосферой, респирации и других параметров углеродного баланса экосистем на эталонных участках.Вологодчина один из немногих российских регионов, решивших участвовать в проекте по созданию карбоновых полигонов. Опытные карбоновые полигоны создают в Вологодском и Череповецком районах под контролем кафедры растениеводства земледелия и агрохимии государственной Молочной академии и вологодского Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН."Вологодская область неслучайно вошла в этот пилотный проект. У нас большая территория, развитое сельское хозяйство, огромные площади лесных массивов, водных объектов, что имеет значительные предпосылки к тому, чтобы нейтрализовать вредное воздействие на экологию. Наш регион наиболее подходит для проведения научно-практических изысканий в сфере компенсации углеродного следа", - приводит пресс-служба слова замгубернатора области Виталия Тушинова.По информации пресс-службы, в течение шести лет в регионе создадут несколько опытных участков для определения параметров поглощения разными растениями углекислого газа. Результаты исследований станут основой для принятия решений о создании карбоновых ферм – больших площадей, засеваемых травами или занятых посадками деревьев, которые будут поглощать углеродсодержащие газы. Расчетная мощность одной карбоновой фермы в Вологодской области составит 0,7 миллиона тонн поглощенного углекислого газа в год.

https://ria.ru/20220915/vologodchina-1817035536.html

череповецкий район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповецкий район, российская академия наук, деревья, экология в россии