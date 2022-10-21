https://ria.ru/20221021/vlastelinkolets-1825772274.html

Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT

Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT - РИА Новости, 21.10.2022

Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT

Warner Bros. выпустит фильм "Властелин колец: Братство Кольца" в виде NFT, сообщает Variety. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:29

2022-10-21T18:29

2022-10-21T18:29

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Warner Bros. выпустит фильм "Властелин колец: Братство Кольца" в виде NFT, сообщает Variety. Впервые крупная студия представит фильм в таком формате. Всего будет две серии токенов. 999 экземпляров "Epic Edition" выйдут по цене 100 долларов каждый. 10 000 экземпляров "Mystery Edition" обойдутся будущему владельцу в 30 долларов за штуку. Оба варианта позволят смотреть расширенную версию фильма, продолжительностью 3 часа 48 минут в формате 4K UHD. Премьера фильма "Властелин колец: Братсво Кольца" состоялась в 2001 году. 1 сентября стартовал сериал по книгам Толкина. В нем рассказывается о событиях произошедших за долго до того, как Фродо и его друзья отправились в опасный путь, чтобы сразиться с Сауроном.

https://ria.ru/20220901/vlastelinkolets-1813691969.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, властелин колец, искусство, криптовалюта, что посмотреть