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Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT
Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT - РИА Новости, 21.10.2022
Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT
Warner Bros. выпустит фильм "Властелин колец: Братство Кольца" в виде NFT, сообщает Variety. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:29
2022-10-21T18:29
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Warner Bros. выпустит фильм "Властелин колец: Братство Кольца" в виде NFT, сообщает Variety. Впервые крупная студия представит фильм в таком формате. Всего будет две серии токенов. 999 экземпляров "Epic Edition" выйдут по цене 100 долларов каждый. 10 000 экземпляров "Mystery Edition" обойдутся будущему владельцу в 30 долларов за штуку. Оба варианта позволят смотреть расширенную версию фильма, продолжительностью 3 часа 48 минут в формате 4K UHD. Премьера фильма "Властелин колец: Братсво Кольца" состоялась в 2001 году. 1 сентября стартовал сериал по книгам Толкина. В нем рассказывается о событиях произошедших за долго до того, как Фродо и его друзья отправились в опасный путь, чтобы сразиться с Сауроном.
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новости культуры, кино и сериалы, властелин колец, искусство, криптовалюта, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Властелин колец, Искусство, Криптовалюта, что посмотреть
18:29 21.10.2022
 
Первая часть франшизы "Властелин колец" выйдет в виде NFT

Warner Bros. выпустит фильм "Властелин колец: Братство Кольца" в виде NFT

© Фото : New Line Cinema, 2001 Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : New Line Cinema, 2001
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Warner Bros. выпустит фильм "Властелин колец: Братство Кольца" в виде NFT, сообщает Variety.
Впервые крупная студия представит фильм в таком формате.
Всего будет две серии токенов. 999 экземпляров "Epic Edition" выйдут по цене 100 долларов каждый. 10 000 экземпляров "Mystery Edition" обойдутся будущему владельцу в 30 долларов за штуку.
Оба варианта позволят смотреть расширенную версию фильма, продолжительностью 3 часа 48 минут в формате 4K UHD.
Премьера фильма "Властелин колец: Братсво Кольца" состоялась в 2001 году. 1 сентября стартовал сериал по книгам Толкина. В нем рассказывается о событиях произошедших за долго до того, как Фродо и его друзья отправились в опасный путь, чтобы сразиться с Сауроном.
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