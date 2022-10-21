https://ria.ru/20221021/valday-1825631670.html

Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября

Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября - РИА Новости, 21.10.2022

Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября

В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:52

2022-10-21T12:52

2022-10-21T12:52

политика

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, об остальных мероприятиях будут сообщать дополнительно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока преждевременно об этом говорить, а "Валдай", действительно, 27 числа будет. Остальное будем сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на следующую неделю.

https://ria.ru/20211021/ploschadka-1755660703.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков