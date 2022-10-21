https://ria.ru/20221021/valday-1825631670.html
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября - РИА Новости, 21.10.2022
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:52
2022-10-21T12:52
2022-10-21T12:52
политика
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, об остальных мероприятиях будут сообщать дополнительно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока преждевременно об этом говорить, а "Валдай", действительно, 27 числа будет. Остальное будем сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на следующую неделю.
https://ria.ru/20211021/ploschadka-1755660703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Дмитрий Песков
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
Песков анонсировал участие Путина в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября