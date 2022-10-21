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Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября - РИА Новости, 21.10.2022
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Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября - РИА Новости, 21.10.2022
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:52
2022-10-21T12:52
политика
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, об остальных мероприятиях будут сообщать дополнительно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока преждевременно об этом говорить, а "Валдай", действительно, 27 числа будет. Остальное будем сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на следующую неделю.
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политика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Дмитрий Песков
12:52 21.10.2022
 
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября

Песков анонсировал участие Путина в заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В числе крупных мероприятий президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ожидается участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, об остальных мероприятиях будут сообщать дополнительно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить, а "Валдай", действительно, 27 числа будет. Остальное будем сообщать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на следующую неделю.
Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября 2021, 18:44
Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дмитрий Песков
 
 
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