https://ria.ru/20221021/urozhay-1825683496.html

В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы

В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы - РИА Новости, 21.10.2022

В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы

В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:55

2022-10-21T14:55

2022-10-21T14:55

липецкая область

игорь артамонов

экономика

тербунский район

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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сою убирают во всех районах Липецкой области. По оперативным данным с 59 тысяч гектаров получены 135 тысяч тонн при урожайности 22,9 центнера с гектара. Это на 42 процента выше, чем годом ранее."Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла.Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.Он напомнил, что всего под сою в регионе в этом году отведены свыше 125 тысяч гектаров. Ежегодно площади под этой культурой растут, так как появляются новые предприятия, например, в этом году в области открылся завод по переработке сои мощностью 2,5 тысячи тонн бобов в сутки.Артамонов сообщил, что все районы области приступили к уборке подсолнечника. С 36 тысяч гектаров получены 186 тысяч тонн при урожайности 25,9 центнеров с гектара. Это на 13,6 процентов больше, чем в прошлом году. Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.Кукурузу на зерно убирают в 11 районах области. Сейчас собраны 54,3 тысячи тонн. Урожайность составляет 80,4 центнера с гектара. Это на 20 процентов больше, чем собирали в это время с одного гектара годом ранее. Самая высокая урожайность в Тербунском районе, там с одного гектара получают по 103,7 центнера. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. С 67 процентов площадей, отведенных под люпин, получено 7,7 тысячи тонн. А озимыми культурами уже засеяны 240 тысячи гектаров из отведенных под них 360 тысяч.

https://ria.ru/20221021/urozhay-1825681368.html

https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html

тербунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика, тербунский район