Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221021/urozhay-1825683496.html
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы - РИА Новости, 21.10.2022
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы
В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:55
2022-10-21T14:55
липецкая область
игорь артамонов
экономика
тербунский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_e0185a56339663c09856716ecab1b42e.jpg
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сою убирают во всех районах Липецкой области. По оперативным данным с 59 тысяч гектаров получены 135 тысяч тонн при урожайности 22,9 центнера с гектара. Это на 42 процента выше, чем годом ранее."Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла.Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.Он напомнил, что всего под сою в регионе в этом году отведены свыше 125 тысяч гектаров. Ежегодно площади под этой культурой растут, так как появляются новые предприятия, например, в этом году в области открылся завод по переработке сои мощностью 2,5 тысячи тонн бобов в сутки.Артамонов сообщил, что все районы области приступили к уборке подсолнечника. С 36 тысяч гектаров получены 186 тысяч тонн при урожайности 25,9 центнеров с гектара. Это на 13,6 процентов больше, чем в прошлом году. Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.Кукурузу на зерно убирают в 11 районах области. Сейчас собраны 54,3 тысячи тонн. Урожайность составляет 80,4 центнера с гектара. Это на 20 процентов больше, чем собирали в это время с одного гектара годом ранее. Самая высокая урожайность в Тербунском районе, там с одного гектара получают по 103,7 центнера. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. С 67 процентов площадей, отведенных под люпин, получено 7,7 тысячи тонн. А озимыми культурами уже засеяны 240 тысячи гектаров из отведенных под них 360 тысяч.
https://ria.ru/20221021/urozhay-1825681368.html
https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html
тербунский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117938/62/1179386230_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_78f0cbac05bc269a1f3c5f62194a9faf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, экономика, тербунский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Тербунский район
14:55 21.10.2022
 

В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСозревшие початки кукурузы
Созревшие початки кукурузы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Созревшие початки кукурузы
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, сою убирают во всех районах Липецкой области. По оперативным данным с 59 тысяч гектаров получены 135 тысяч тонн при урожайности 22,9 центнера с гектара. Это на 42 процента выше, чем годом ранее.
Уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 14:48Липецкая область
В Липецкой области - рекордный урожай сахарной свеклы
"Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла.
Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.
Он напомнил, что всего под сою в регионе в этом году отведены свыше 125 тысяч гектаров. Ежегодно площади под этой культурой растут, так как появляются новые предприятия, например, в этом году в области открылся завод по переработке сои мощностью 2,5 тысячи тонн бобов в сутки.
Артамонов сообщил, что все районы области приступили к уборке подсолнечника. С 36 тысяч гектаров получены 186 тысяч тонн при урожайности 25,9 центнеров с гектара. Это на 13,6 процентов больше, чем в прошлом году. Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.
Участники акции Сохраним лес сажают молодые сосны на территории Липецкого городского лесничества - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:58Липецкая область
Липецкая область активно участвует в экоакции "Сохраним лес"
Кукурузу на зерно убирают в 11 районах области. Сейчас собраны 54,3 тысячи тонн. Урожайность составляет 80,4 центнера с гектара. Это на 20 процентов больше, чем собирали в это время с одного гектара годом ранее. Самая высокая урожайность в Тербунском районе, там с одного гектара получают по 103,7 центнера. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. С 67 процентов площадей, отведенных под люпин, получено 7,7 тысячи тонн. А озимыми культурами уже засеяны 240 тысячи гектаров из отведенных под них 360 тысяч.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаТербунский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала