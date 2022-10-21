https://ria.ru/20221021/urozhay-1825683496.html
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы - РИА Новости, 21.10.2022
В Липецкой области завершают сбор сои, подсолнечника и кукурузы
В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:55
2022-10-21T14:55
2022-10-21T14:55
липецкая область
игорь артамонов
экономика
тербунский район
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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сою убирают во всех районах Липецкой области. По оперативным данным с 59 тысяч гектаров получены 135 тысяч тонн при урожайности 22,9 центнера с гектара. Это на 42 процента выше, чем годом ранее."Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла.Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.Он напомнил, что всего под сою в регионе в этом году отведены свыше 125 тысяч гектаров. Ежегодно площади под этой культурой растут, так как появляются новые предприятия, например, в этом году в области открылся завод по переработке сои мощностью 2,5 тысячи тонн бобов в сутки.Артамонов сообщил, что все районы области приступили к уборке подсолнечника. С 36 тысяч гектаров получены 186 тысяч тонн при урожайности 25,9 центнеров с гектара. Это на 13,6 процентов больше, чем в прошлом году. Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.Кукурузу на зерно убирают в 11 районах области. Сейчас собраны 54,3 тысячи тонн. Урожайность составляет 80,4 центнера с гектара. Это на 20 процентов больше, чем собирали в это время с одного гектара годом ранее. Самая высокая урожайность в Тербунском районе, там с одного гектара получают по 103,7 центнера. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. С 67 процентов площадей, отведенных под люпин, получено 7,7 тысячи тонн. А озимыми культурами уже засеяны 240 тысячи гектаров из отведенных под них 360 тысяч.
https://ria.ru/20221021/urozhay-1825681368.html
https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика, тербунский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Тербунский район
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В Липецкой области завершатся уборка сои, подсолнечника и кукурузы, по всем трем культурам урожайность превышает показатели прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, сою убирают во всех районах Липецкой области. По оперативным данным с 59 тысяч гектаров получены 135 тысяч тонн при урожайности 22,9 центнера с гектара. Это на 42 процента выше, чем годом ранее.
"Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла.
Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте", – отметил Артамонов.
Он напомнил, что всего под сою в регионе в этом году отведены свыше 125 тысяч гектаров. Ежегодно площади под этой культурой растут, так как появляются новые предприятия, например, в этом году в области открылся завод по переработке сои мощностью 2,5 тысячи тонн бобов в сутки.
Артамонов сообщил, что все районы области приступили к уборке подсолнечника. С 36 тысяч гектаров получены 186 тысяч тонн при урожайности 25,9 центнеров с гектара. Это на 13,6 процентов больше, чем в прошлом году. Всего аграриям предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров.
Кукурузу на зерно убирают в 11 районах области. Сейчас собраны 54,3 тысячи тонн. Урожайность составляет 80,4 центнера с гектара. Это на 20 процентов больше, чем собирали в это время с одного гектара годом ранее. Самая высокая урожайность в Тербунском районе
, там с одного гектара получают по 103,7 центнера. Всего липецким аграриям предстоит убрать кукурузу с 79 тысяч гектаров. С 67 процентов площадей, отведенных под люпин, получено 7,7 тысячи тонн. А озимыми культурами уже засеяны 240 тысячи гектаров из отведенных под них 360 тысяч.