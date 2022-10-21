https://ria.ru/20221021/urozhay-1825681368.html

В Липецкой области - рекордный урожай сахарной свеклы

В Липецкой области - рекордный урожай сахарной свеклы - РИА Новости, 21.10.2022

В Липецкой области - рекордный урожай сахарной свеклы

Урожайность сахарной свеклы в Липецкой области в этом году превысила прошлогодние показатели на 20 процентов - уже собраны более 2,4 миллиона тонн корнеплода,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:48

2022-10-21T14:48

2022-10-21T14:48

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Урожайность сахарной свеклы в Липецкой области в этом году превысила прошлогодние показатели на 20 процентов - уже собраны более 2,4 миллиона тонн корнеплода, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, уборка свёклы ведется в 16 районах области. В этом году урожайность сахарной свёклы составляет 418 центнеров с гектара. Шесть сахарных заводов уже переработали 1,8 миллиона тонн сахарной свеклы и получили 245 тысяч тонн сахара. Параллельно Добринский завод выводит на хранение сироп для последующей его переработки на сахар, когда основной сезон будет завершён. На сегодняшний день получены 14,2 тысячи кубометров сиропа. Также выработаны 26,7 тысяч тонн жома и 17,9 тысяч тонн мелассы - кормовой патоки."Наши аграрии вновь доказали свой профессионализм. Это не окончательные цифры, уборка и переработка сырья продолжается, и мы рассчитываем произвести достаточное количество сахарного песка, чтобы удовлетворить спрос на весь следующий период", – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20221020/remont-1825309565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика