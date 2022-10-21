https://ria.ru/20221021/uniqlo-1825537384.html

Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ

Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ - РИА Новости, 21.10.2022

Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ

Японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России, пишет газета "Ведомости". РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T02:19

2022-10-21T02:19

2022-10-21T02:32

экономика

россия

uniqlo

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777482207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0198182c161043550ac5060eae78f88f.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России, пишет газета "Ведомости".Отмечается, что, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернули как минимум две точки: в марте их было 50, а в конце сентября - 48."О планах японской компании полностью закрыть часть точек в России знают также два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. К примеру, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова утверждает, что пока сокращения идут в основном в регионах", - сообщают "Ведомости". По словам консультанта, товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.В марте сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России из-за "ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина, при этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.

https://ria.ru/20220512/yaponiya-1788164383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, uniqlo, коммерческая недвижимость