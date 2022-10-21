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Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ
Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ - РИА Новости, 21.10.2022
Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ
Японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России, пишет газета "Ведомости". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T02:19
2022-10-21T02:19
2022-10-21T02:32
экономика
россия
uniqlo
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России, пишет газета "Ведомости".Отмечается, что, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернули как минимум две точки: в марте их было 50, а в конце сентября - 48."О планах японской компании полностью закрыть часть точек в России знают также два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. К примеру, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова утверждает, что пока сокращения идут в основном в регионах", - сообщают "Ведомости". По словам консультанта, товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.В марте сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России из-за "ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина, при этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.
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экономика, россия, uniqlo, коммерческая недвижимость
Экономика, Россия, Uniqlo, Коммерческая недвижимость
02:19 21.10.2022 (обновлено: 02:32 21.10.2022)
Uniqlo сокращает сеть в России, пишет СМИ
"Ведомости": японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Японский одежный ритейлер Uniqlo сокращает сеть в России, пишет
газета "Ведомости".
"Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию... Ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу", - пишет издание со ссылкой на одного из сотрудников компании.
Отмечается, что, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернули как минимум две точки: в марте их было 50, а в конце сентября - 48.
"О планах японской компании полностью закрыть часть точек в России знают также два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. К примеру, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова утверждает, что пока сокращения идут в основном в регионах", - сообщают "Ведомости". По словам консультанта, товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.
В марте сеть Uniqlo заявила, что приостанавливает деятельность в России из-за "ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина, при этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.