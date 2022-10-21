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Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет
Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет - РИА Новости, 21.10.2022
Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет
Украинцев ждет самая сложная зима "за всю историю независимости", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Der Spiegel. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:58
2022-10-21T17:58
2022-10-21T18:40
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинцев ждет самая сложная зима "за всю историю независимости", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Der Spiegel.Он подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы обеспечить доступ к электричеству и теплу.Он уточнил, что Минэнерго разработало различные сценарии отопительного сезона, включая самые пессимистичные. Министр также добавил, что Украина получила от Германии оборудование для ремонта, трансформаторы, генераторы общим весом почти в 40 тонн.В четверг компания "Укрэнерго" сообщила о введении временного ограничения потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской и Сумской областях страны, а также в некоторых центральных регионах.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносят по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/ukraina-1825753096.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, германия, россия, der spiegel, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Германия, Россия, Der Spiegel, Вооруженные силы РФ
17:58 21.10.2022 (обновлено: 18:40 21.10.2022)
Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет
Глава Минэнерго Украины Галущенко назвал предстоящую зиму сложнейшей за более чем 30 лет