https://ria.ru/20221021/ukraina-1825767365.html

Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет

Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет - РИА Новости, 21.10.2022

Минэнерго Украины назвало будущую зиму самой сложной за более чем 30 лет

Украинцев ждет самая сложная зима "за всю историю независимости", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Der Spiegel. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:58

2022-10-21T17:58

2022-10-21T18:40

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

германия

россия

der spiegel

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинцев ждет самая сложная зима "за всю историю независимости", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Der Spiegel.Он подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы обеспечить доступ к электричеству и теплу.Он уточнил, что Минэнерго разработало различные сценарии отопительного сезона, включая самые пессимистичные. Министр также добавил, что Украина получила от Германии оборудование для ремонта, трансформаторы, генераторы общим весом почти в 40 тонн.В четверг компания "Укрэнерго" сообщила о введении временного ограничения потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской и Сумской областях страны, а также в некоторых центральных регионах.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре бывшей советской республики 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на переправе Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава государства подчеркнул, что "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносят по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/ukraina-1825753096.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, германия, россия, der spiegel, вооруженные силы рф