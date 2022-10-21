https://ria.ru/20221021/ukraina-1825703173.html

Британцы назвали Украину машиной для отмывания денег Байдена

Британцы назвали Украину машиной для отмывания денег Байдена - РИА Новости, 21.10.2022

Британцы назвали Украину машиной для отмывания денег Байдена

Президент США Джо Байден вызвал гнев читателей британской газеты Daily Mail после того, как раскритиковал оппонентов из Республиканской партии за планы... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:42

2022-10-21T15:42

2022-10-21T16:05

в мире

джо байден

кевин маккарти

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден вызвал гнев читателей британской газеты Daily Mail после того, как раскритиковал оппонентов из Республиканской партии за планы сократить объем помощи Украине.Американский лидер заявил, что стремление республиканцев уменьшить объем выделяемой Киеву помощи приведет к серьезным последствиям для США и НАТО. Ранее лидер оппозиции в палате представителей США Кевин Маккарти предупредил, что его партия не будет "выписывать Украине карт-бланш". Эта фраза и стала поводом для недовольства Байдена в преддверии промежуточных выборов в конгресс.Читатели издания поддержали республиканца и раскритиковали президента США за одержимость идеей помочь Украине.SaltySpartan заявил, что продолжение линии Байдена грозит Штатам войной с Россией и Китаем."Это заведомо проигрышная ситуация, как бы ни пытались ее нам представить. Украина обратится в пепел, если НАТО продолжит упорствовать в своей глупости", — написал он."Я, конечно же, за то, чтобы помогать, но карт-бланш сейчас в руках Байдена, и платим за него мы", — прокомментировал Safe2Say.Peterpaul7192 предрек Байдену импичмент в феврале. По мнению юзера, республиканцы получат 70 процентов мест в сенате и смогут принять такое решение."Украине нельзя было пытаться вступить в НАТО. Оставаться демократией без вступления в альянс вполне возможно", — написал ArranLaPaul."Республиканцы собираются перестать отправлять деньги Украине? Уговорили! Я голосую за республиканцев", — признался go2997.Tascott обозвал Байдена идиотом, не понимающим "ничего". Юзер указал на невозможность бесконечно помогать Украине."Она сама (Америка. — Прим. ред.) стремительно погружается в глубокую рецессию", — добавил он."Я знаю, что вы обещали Украине безграничное финансирование, чтобы она и дальше скрывала мошенничества вашей семьи, но республиканцы не станут вас покрывать в следующем конгрессе", — заявил еще один пользователь.Он подчеркнул, что Украина не является приоритетом ни для кого.Squeepire потребовал решать свои проблемы, прежде чем кому-то помогать."Должно быть, у Украины есть какой-то серьезный компромат на слабоумного Джо. Потому что в противном случае отправка Киеву такого количества денег кажется совершенно нерациональным шагом", — предположила Elizabethxf.Jeffrey Max назвал отличным решением действовать вразрез с внешнеполитическими целями Байдена."Джо еще ни разу не оказался прав в вопросах внешней политики", — пояснил юзер.Exp1osionNewUniverse заявил, что продолжение оказания помощи Украине нужно американским корпорациям для борьбы с конкурентами в Европе и Азии.Fly Falcon заявил, что Байден и соратники посещали Украину, чтобы убедиться, что смогут заработать миллиарды с контрактов на восстановление страны."Украину не зря называют главной машиной для отмывания денег в мире. Предатель Джо показал всем, как это делается", — подытожил читатель.На фоне российской спецоперации на Украине западные страны во главе с США неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221018/protivostoyanie-1824766325.html

https://ria.ru/20221017/ssha-1824625715.html

https://ria.ru/20221015/opasnost-1824224604.html

https://ria.ru/20221014/bayden-1824080699.html

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в мире, джо байден, кевин маккарти, украина, сша, нато