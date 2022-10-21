https://ria.ru/20221021/ukraina-1825658587.html
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на пятницу, в результате которого погибло четыре человека, среди них два... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:43
2022-10-21T13:43
2022-10-21T13:54
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на пятницу, в результате которого погибло четыре человека, среди них два журналиста, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк."Да, мы держим огневой контроль, но я не раз говорила, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению", - сказала она в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос ведущего, украинские ли военные обстреливали мост.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших - два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, херсон, украина
13:43 21.10.2022 (обновлено: 13:54 21.10.2022)
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
"Страна": Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на пятницу, в результате которого погибло четыре человека, среди них два журналиста, сообщает
украинское издание "Страна" со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк.
"Да, мы держим огневой контроль, но я не раз говорила, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению", - сказала она в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос ведущего, украинские ли военные обстреливали мост.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших - два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.