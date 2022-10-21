Рейтинг@Mail.ru
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/ukraina-1825658587.html
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на пятницу, в результате которого погибло четыре человека, среди них два... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:43
2022-10-21T13:54
в мире
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822140053_0:0:953:536_1920x0_80_0_0_a16b8360a32bf089aed9de97843e0c8a.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на пятницу, в результате которого погибло четыре человека, среди них два журналиста, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк."Да, мы держим огневой контроль, но я не раз говорила, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению", - сказала она в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос ведущего, украинские ли военные обстреливали мост.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших - два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
https://ria.ru/20221021/bespilotniki-1825654202.html
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822140053_0:0:953:716_1920x0_80_0_0_b83b0545985843cd16060d053bc6a7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, украина
В мире, Херсон, Украина
13:43 21.10.2022 (обновлено: 13:54 21.10.2022)
 
Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне

"Страна": Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАнтоновский мост
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Антоновский мост
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина взяла ответственность за удар по Антоновскому мосту в Херсоне в ночь на пятницу, в результате которого погибло четыре человека, среди них два журналиста, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк.
"Да, мы держим огневой контроль, но я не раз говорила, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению", - сказала она в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос ведущего, украинские ли военные обстреливали мост.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших - два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
13:34
Лукашенко считает, что десяток дронов перекроют всю границу с Украиной
 
В миреХерсонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала