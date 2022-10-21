https://ria.ru/20221021/ukraina-1825626438.html
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины - РИА Новости, 21.10.2022
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины
Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:38
2022-10-21T12:38
2022-10-21T12:38
в мире
владимир зеленский
ольга ковитиди
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/50/1551405073_0:292:2932:1941_1920x0_80_0_0_0097acc8a4f17c944594b937629af595.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Зеленский предположил, что Россия может получить отношение к себе как к международному преступнику, и этот статус останется у нее надолго и после смены руководства РФ."Зеленский неадекватен, а ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас - этот отставка Зеленского и переговоры с Москвой", - убеждена Ковитиди.Вместе с тем, подчеркнула она, Зеленский уже не может выйти из игры, ему не даст это сделать Запад, заложником которого он стал уже давно. Результатом таких игр англо-американцев, заявила сенатор, становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, в том числе в экономике."По его результатам можно будет сделать вывод, какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения", - резюмировала Ковитиди.
https://ria.ru/20221021/zelenskiy-1825589997.html
https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825462051.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/50/1551405073_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_b9eec853cfafa1437da052e3554a33ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, ольга ковитиди, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Украина, Россия
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины
Сенатор Ковитиди: Украина выживет только при отставке Зеленского и переговорах с Москвой