https://ria.ru/20221021/ukraina-1825626438.html

Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины

Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины - РИА Новости, 21.10.2022

Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины

Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:38

2022-10-21T12:38

2022-10-21T12:38

в мире

владимир зеленский

ольга ковитиди

украина

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Зеленский предположил, что Россия может получить отношение к себе как к международному преступнику, и этот статус останется у нее надолго и после смены руководства РФ."Зеленский неадекватен, а ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас - этот отставка Зеленского и переговоры с Москвой", - убеждена Ковитиди.Вместе с тем, подчеркнула она, Зеленский уже не может выйти из игры, ему не даст это сделать Запад, заложником которого он стал уже давно. Результатом таких игр англо-американцев, заявила сенатор, становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, в том числе в экономике."По его результатам можно будет сделать вывод, какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения", - резюмировала Ковитиди.

https://ria.ru/20221021/zelenskiy-1825589997.html

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в мире, владимир зеленский, ольга ковитиди, украина, россия