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Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины - РИА Новости, 21.10.2022
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Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины - РИА Новости, 21.10.2022
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины
Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:38
2022-10-21T12:38
в мире
владимир зеленский
ольга ковитиди
украина
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее Зеленский предположил, что Россия может получить отношение к себе как к международному преступнику, и этот статус останется у нее надолго и после смены руководства РФ."Зеленский неадекватен, а ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас - этот отставка Зеленского и переговоры с Москвой", - убеждена Ковитиди.Вместе с тем, подчеркнула она, Зеленский уже не может выйти из игры, ему не даст это сделать Запад, заложником которого он стал уже давно. Результатом таких игр англо-американцев, заявила сенатор, становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, в том числе в экономике."По его результатам можно будет сделать вывод, какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения", - резюмировала Ковитиди.
https://ria.ru/20221021/zelenskiy-1825589997.html
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в мире, владимир зеленский, ольга ковитиди, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Украина, Россия
12:38 21.10.2022
 
Сенатор от Крыма назвала единственный способ выжить для Украины

Сенатор Ковитиди: Украина выживет только при отставке Зеленского и переговорах с Москвой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Единственный способ для Украины выжить - это отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией, однако все его заявления говорят о его неадекватности, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Зеленский предположил, что Россия может получить отношение к себе как к международному преступнику, и этот статус останется у нее надолго и после смены руководства РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
11:01
Зеленский считает, что мир держится на оружии и деньгах, заявили в Госдуме
"Зеленский неадекватен, а ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас - этот отставка Зеленского и переговоры с Москвой", - убеждена Ковитиди.
Вместе с тем, подчеркнула она, Зеленский уже не может выйти из игры, ему не даст это сделать Запад, заложником которого он стал уже давно. Результатом таких игр англо-американцев, заявила сенатор, становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, в том числе в экономике.
"По его результатам можно будет сделать вывод, какой президент и какая страна действительно заслуживают уважения", - резюмировала Ковитиди.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 18:00Специальная военная операция на Украине
Зеленский утверждает, что Киев не приказывал взрывать Крымский мост
 
В миреВладимир ЗеленскийОльга КовитидиУкраинаРоссия
 
 
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