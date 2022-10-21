Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВитрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной
Витрины и окна жилого дома, разбитые взрывной волной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.55 украинские войска вновь обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 11.00 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.