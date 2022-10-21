https://ria.ru/20221021/ukraina-1825605670.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:41

2022-10-21T11:41

2022-10-21T11:41

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.55 украинские войска вновь обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, а в 11.00 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html

https://ria.ru/20221021/kherson-1825571747.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк