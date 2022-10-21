https://ria.ru/20221021/ukraina-1825548759.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 21.10.2022
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:04
2022-10-21T08:04
2022-10-21T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
черкасская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины."Вся Черкасская область. Воздушная тревога", - написал глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем в Telegram-канале.По информации украинского телеканала 5.ua, воздушная тревога распространяется по Украине, в том числе объявлена в Винницкой области.Воздушную тревогу ранее подтвердили главы ряда украинских областей.Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области на Украине, говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале."Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщения", - говорится в сообщении.Воздушная тревога объявлена и в Киеве. Также тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Черновицкой областях, о чем сообщили в областных военных администрациях."Внимание! 07:48. Воздушная тревога в Черниговской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса. Администрация Киевского горсовета (КГГА) в Telegram-канале сообщила, что воздушная тревога объявлена в Киевской области, и рекомендовала следить за дальнейшими сообщениями. Также о тревоге по всей области сообщили в местных администрация Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черновицкой областях. "Воздушная тревога! Вся область", - говорится в сообщении в Telegram-каналах местных глав госадминистраций. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале сообщил, что воздушная тревога объявлена по всей области, "ракетная опасность".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221021/slabost-1825543716.html
https://ria.ru/20221020/spetsoperatsiya-1825528928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, черкасская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Черкасская область, Киев, Вооруженные силы РФ
08:04 21.10.2022 (обновлено: 08:52 21.10.2022)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в шести областях Украины
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины.
"Вся Черкасская область. Воздушная тревога", - написал
глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем в Telegram-канале.
По информации украинского телеканала 5.ua, воздушная тревога распространяется по Украине, в том числе объявлена в Винницкой области
.
Воздушную тревогу ранее подтвердили главы ряда украинских областей.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области на Украине, говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале
.
"Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщения", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена и в Киеве. Также тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Черновицкой областях, о чем сообщили в областных военных администрациях.
"Внимание! 07:48. Воздушная тревога в Черниговской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса. Администрация Киевского горсовета (КГГА) в Telegram-канале сообщила, что воздушная тревога объявлена в Киевской области, и рекомендовала следить за дальнейшими сообщениями. Также о тревоге по всей области сообщили в местных администрация Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черновицкой областях. "Воздушная тревога! Вся область", - говорится в сообщении в Telegram-каналах местных глав госадминистраций. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале сообщил, что воздушная тревога объявлена по всей области, "ракетная опасность".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин
, взрывом на мосту Киев
поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева до Львова
и Ивано-Франковска
, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.