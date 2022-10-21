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Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном - РИА Новости, 21.10.2022
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Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном
Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном - РИА Новости, 21.10.2022
Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном
США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия, заявил в Twitter постоянный представитель... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T00:22
2022-10-21T03:22
в мире
геннадий гатилов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия, заявил в Twitter постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила об открытости к переговорам по Украине. Глава государства подчеркивал, что если Киев созреет, тогда станут востребованными посреднические усилия тех, кто их предлагает.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, геннадий гатилов, россия, украина, женева (город), оон, сша
В мире, Геннадий Гатилов, Россия, Украина, Женева (город), ООН, США
00:22 21.10.2022 (обновлено: 03:22 21.10.2022)
 
Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

Постпред России в Женеве Гатилов: США препятствуют мирным переговорам России и Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия, заявил в Twitter постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров", — написал дипломат.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила об открытости к переговорам по Украине. Глава государства подчеркивал, что если Киев созреет, тогда станут востребованными посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреГеннадий ГатиловРоссияУкраинаЖенева (город)ООНСША
 
 
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