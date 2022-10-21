00:22 21.10.2022 (обновлено: 03:22 21.10.2022)
Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном
Постпред России в Женеве Гатилов: США препятствуют мирным переговорам России и Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия, заявил в Twitter постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров", — написал дипломат.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила об открытости к переговорам по Украине. Глава государства подчеркивал, что если Киев созреет, тогда станут востребованными посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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