https://ria.ru/20221021/ukraina-1825532873.html

Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном - РИА Новости, 21.10.2022

Постпред России в Женеве заявил о трагедии из-за обмана Украины Вашингтоном

США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия, заявил в Twitter постоянный представитель... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T00:22

2022-10-21T00:22

2022-10-21T03:22

в мире

геннадий гатилов

россия

украина

женева (город)

оон

сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США убеждают Украину в ее военной силе, чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, в этом заключается трагедия, заявил в Twitter постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила об открытости к переговорам по Украине. Глава государства подчеркивал, что если Киев созреет, тогда станут востребованными посреднические усилия тех, кто их предлагает.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

россия

украина

женева (город)

сша

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в мире, геннадий гатилов, россия, украина, женева (город), оон, сша