https://ria.ru/20221021/udar-1825549168.html

Число погибших из-за удара по переправе в Херсоне возросло до четырех

Число погибших из-за удара по переправе в Херсоне возросло до четырех - РИА Новости, 21.10.2022

Число погибших из-за удара по переправе в Херсоне возросло до четырех

Число погибших от ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех человек, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:05

2022-10-21T08:05

2022-10-21T16:47

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Число погибших от ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех человек, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Также Стремоусов опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, где уточнил, что среди погибших нет детей. Он добавил, что уничтожены около десяти гражданских автомобилей.В результате удара ВСУ погибли два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия", сообщила замгубернатора региона Екатерина Губарева.Накануне вечером украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Система ПВО сбила 11 снарядов, один упал в районе моста.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее на этой неделе командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825507897.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , кирилл стремоусов