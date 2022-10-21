https://ria.ru/20221021/tyumen-1825640956.html

Квартирами в Тюмени в этом году обеспечены 50 ямальских сирот

Квартирами в Тюмени в этом году обеспечены 50 ямальских сирот - РИА Новости, 21.10.2022

Квартирами в Тюмени в этом году обеспечены 50 ямальских сирот

Квартирами в Тюмени в этом году обеспечены 50 сирот из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:12

2022-10-21T13:12

2022-10-21T13:12

тюменская область

тюмень

жилье

наталья колобова

сироты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Квартирами в Тюмени в этом году обеспечены 50 сирот из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале расширена мера поддержки по обеспечению жильем детей-сирот. Квартиры в Тюмени могут предоставляться и при наличии свободных квартир по месту жительства. Ямал - один из первых регионов, кто внедрил такую практику на постоянной основе. Ранее квартира в Тюмени предлагалась только в случае, когда по месту жительства отсутствует подходящее жилье", - говорится в сообщении.Все предоставляемые квартиры – с чистовой отделкой, находятся в современных капитальных домах и полностью готовы для проживания. Жилье для сирот не подлежит отчуждению и передаче в аренду. Позже оно может быть приватизировано. Обеспечение квартирами способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда"."Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, требуют особого внимания и защиты со стороны государства, в первую очередь, в обеспечении жильем. Ведь жилье определяет во многом дальнейшую судьбу человека. Если по месту проживания нет необходимой квартиры в связи с трудностью приобретения, мы предлагаем ее в другом населенном пункте в границах автономного округа или в Тюмени, где имеются свободные жилые помещения. Квартиры предоставляются только с согласия детей", - приводятся в сообщении слова начальника отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Натальи Колобовой.Пресс-служба подчеркивает, что на Ямале эта категория граждан находится под особой защитой. Законодательство напрямую не запрещает предоставлять жилье в деревянных домах, однако в округе квартиры детям дают только в капитальном исполнении с новой качественной внутренней отделкой. Кроме этого, уже с 2021 года действует специальная региональная мера поддержки в виде денежной выплаты.Детям-сиротам, не получившим жилое помещение ввиду отсутствия предложений на рынке, предоставляется ежемесячная компенсация в размере 25 тысяч рублей на аренду квартиры. Мера является временной и оказывается до приобретения квартиры или до ввода жилья, возводимого с участием окружного фонда жилищного строительства, напоминают власти.

https://ria.ru/20221018/tyumen-1824958454.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, жилье, наталья колобова, сироты