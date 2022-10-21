15:04 21.10.2022 (обновлено: 15:41 21.10.2022)
"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне
Зрители французского канала BFMTV потребовали открыть правду о военных преступлениях Киева
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Французы потребовали от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс.
"Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?" — спросил goncoolio.
"Вы говорите по BFMTV, что украинцы обстреливают инфраструктуру, и особенно — больницы... Потом вас насильно прервали... Вы можете закончить то, что вы говорили?" — попросила samfra74.
"Собственно у меня тот же вопрос, это что, цензура?" — написала ClochetteShm.
"Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?" — заявил FarOtium.
Ранее телеканал BFMTV прервал выступление корреспондентки Анн-Лор Банс, которая рассказал, что жителям Херсонской области рекомендовали покинуть правый берег Днепра из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных. "Должна отметить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — заявила журналистка, после чего ведущие новостей заявили, что потеряли с ней связь.
Ролик с высказыванием корреспондентки быстро стал популярным в Сети. В частности, пользователи неоднократно выкладывали его в комментариях в твиттер-аккаунте телеканала.