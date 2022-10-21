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"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022
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"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне
"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022
"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне
Французы потребовали от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:04
2022-10-21T15:41
в мире
херсон
киев
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Французы потребовали от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс.Интернет-пользователи обратились к самой журналистке, заявившей, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Херсоне, включая больницы. Также они призвали руководство телеканала прекратить скрывать информацию о преступлениях киевского режима."Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?" — спросил goncoolio."Собственно у меня тот же вопрос, это что, цензура?" — написала ClochetteShm."Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?" — заявил FarOtium.Ранее телеканал BFMTV прервал выступление корреспондентки Анн-Лор Банс, которая рассказал, что жителям Херсонской области рекомендовали покинуть правый берег Днепра из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных. "Должна отметить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — заявила журналистка, после чего ведущие новостей заявили, что потеряли с ней связь.Ролик с высказыванием корреспондентки быстро стал популярным в Сети. В частности, пользователи неоднократно выкладывали его в комментариях в твиттер-аккаунте телеканала.
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херсон
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в мире, херсон, киев, вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Херсон, Киев, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
15:04 21.10.2022 (обновлено: 15:41 21.10.2022)
 
"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне

Зрители французского канала BFMTV потребовали открыть правду о военных преступлениях Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Французы потребовали от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс.
Интернет-пользователи обратились к самой журналистке, заявившей, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Херсоне, включая больницы. Также они призвали руководство телеканала прекратить скрывать информацию о преступлениях киевского режима.
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"Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?" — спросил goncoolio.

"Вы говорите по BFMTV, что украинцы обстреливают инфраструктуру, и особенно — больницы... Потом вас насильно прервали... Вы можете закончить то, что вы говорили?" — попросила samfra74.

"Собственно у меня тот же вопрос, это что, цензура?" — написала ClochetteShm.
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"Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?" — заявил FarOtium.
Ранее телеканал BFMTV прервал выступление корреспондентки Анн-Лор Банс, которая рассказал, что жителям Херсонской области рекомендовали покинуть правый берег Днепра из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных. "Должна отметить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — заявила журналистка, после чего ведущие новостей заявили, что потеряли с ней связь.
Ролик с высказыванием корреспондентки быстро стал популярным в Сети. В частности, пользователи неоднократно выкладывали его в комментариях в твиттер-аккаунте телеканала.
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