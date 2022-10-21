https://ria.ru/20221021/tsenzura-1825688171.html

"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне

"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне - РИА Новости, 21.10.2022

"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне

Французы потребовали от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:04

2022-10-21T15:04

2022-10-21T15:41

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Французы потребовали от телеканала BFMTV признать использование цензуры после скандала с корреспондентом Анн-Лор Банс.Интернет-пользователи обратились к самой журналистке, заявившей, что ВСУ обстреливают гражданские объекты в Херсоне, включая больницы. Также они призвали руководство телеканала прекратить скрывать информацию о преступлениях киевского режима."Почему ваш канал намеренно вырезал ваши слова, когда вы сказали, что украинцы бомбили больницы?" — спросил goncoolio."Собственно у меня тот же вопрос, это что, цензура?" — написала ClochetteShm."Я понимаю, что это, должно быть, огромное удовольствие — держать миллионы людей за идиотов, но, может быть, позволите себе немного журналистской этики?" — заявил FarOtium.Ранее телеканал BFMTV прервал выступление корреспондентки Анн-Лор Банс, которая рассказал, что жителям Херсонской области рекомендовали покинуть правый берег Днепра из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных. "Должна отметить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы", — заявила журналистка, после чего ведущие новостей заявили, что потеряли с ней связь.Ролик с высказыванием корреспондентки быстро стал популярным в Сети. В частности, пользователи неоднократно выкладывали его в комментариях в твиттер-аккаунте телеканала.

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

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https://ria.ru/20221020/ukraina-1825507897.html

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Ольга Матыс

в мире, херсон, киев, вооруженные силы украины, херсонская область