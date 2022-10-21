https://ria.ru/20221021/tseny-1825599006.html

ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин

ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022

ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин

ЕАЭС надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:29

2022-10-21T11:29

2022-10-21T11:29

экономика

михаил мишустин

россия

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. ЕАЭС надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важнейшими для всех государств-членов ЕврАзЭс остаются вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Вчера подробно об этом говорили, а также говорили о рынке электроэнергетики. Когда десять лет назад договаривались об их создании, мало кто мог предположить, с каким ростом цен столкнутся потребители во всем мире. Но я считаю, что наш Союз надежно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Это, по словам Мишустина, "доказывает правильность избранной стратегии интеграции, выполнения ранее заключенных межправительственных соглашений".

https://ria.ru/20221021/mishustin-1825591833.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз