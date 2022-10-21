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ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022
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ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин
ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2022
ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин
ЕАЭС надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:29
2022-10-21T11:29
экономика
михаил мишустин
россия
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. ЕАЭС надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важнейшими для всех государств-членов ЕврАзЭс остаются вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Вчера подробно об этом говорили, а также говорили о рынке электроэнергетики. Когда десять лет назад договаривались об их создании, мало кто мог предположить, с каким ростом цен столкнутся потребители во всем мире. Но я считаю, что наш Союз надежно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Это, по словам Мишустина, "доказывает правильность избранной стратегии интеграции, выполнения ранее заключенных межправительственных соглашений".
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экономика, михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Евразийский экономический союз
11:29 21.10.2022
 
ЕАЭС защищает участников от завышения цен на нефть и газ, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: ЕАЭС надежно защищает участников от завышения цен на энергоносители

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. ЕАЭС надежно защищает своих участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важнейшими для всех государств-членов ЕврАзЭс остаются вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Вчера подробно об этом говорили, а также говорили о рынке электроэнергетики. Когда десять лет назад договаривались об их создании, мало кто мог предположить, с каким ростом цен столкнутся потребители во всем мире. Но я считаю, что наш Союз надежно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Это, по словам Мишустина, "доказывает правильность избранной стратегии интеграции, выполнения ранее заключенных межправительственных соглашений".
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:07
Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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