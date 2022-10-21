https://ria.ru/20221021/trud-1825679017.html

Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда

Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 21.10.2022

Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда

Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы сохраняется на уровне 0,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:38

2022-10-21T14:38

2022-10-21T14:39

россия

татьяна голикова

общество

правительство рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы сохраняется на уровне 0,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, в том числе благодаря своевременно принятым и принимаемым профилактическим мерам по поддержке занятости. Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних недель сохраняется на уровне 0,8%", - отметила Голикова, слова которой привели в аппарате.Она отметила, что в центрах занятости зарегистрировано 590,3 тысячи безработных, что на 12 тысяч меньше, чем неделей ранее, ситуация остается на контроле.В аппарате Голиковой журналистам также рассказали, что число находящихся в простое сократилось до 85,6 тысячи человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 98,5 тысячи человек. Также профессиональное переобучение прошли уже более 84 тысяч человек.Отдельно члены рабочей группы обсудили ход подготовки пилотного проекта по использованию механизма мобильности трудовых ресурсов на территории АО "АвтоВАЗ", опыт которого мог бы быть использован и на других производствах. Соответствующий проект нормативного акта правительства готовит Минтруд России, добавили в аппарате.

https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html

https://ria.ru/20221019/proekt-1825142288.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, татьяна голикова, общество, правительство рф