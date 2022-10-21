https://ria.ru/20221021/trud-1825679017.html
Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда
Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда - РИА Новости, 21.10.2022
Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы сохраняется на уровне 0,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:38
2022-10-21T14:38
2022-10-21T14:39
россия
татьяна голикова
общество
правительство рф
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы сохраняется на уровне 0,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, в том числе благодаря своевременно принятым и принимаемым профилактическим мерам по поддержке занятости. Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних недель сохраняется на уровне 0,8%", - отметила Голикова, слова которой привели в аппарате.Она отметила, что в центрах занятости зарегистрировано 590,3 тысячи безработных, что на 12 тысяч меньше, чем неделей ранее, ситуация остается на контроле.В аппарате Голиковой журналистам также рассказали, что число находящихся в простое сократилось до 85,6 тысячи человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 98,5 тысячи человек. Также профессиональное переобучение прошли уже более 84 тысяч человек.Отдельно члены рабочей группы обсудили ход подготовки пилотного проекта по использованию механизма мобильности трудовых ресурсов на территории АО "АвтоВАЗ", опыт которого мог бы быть использован и на других производствах. Соответствующий проект нормативного акта правительства готовит Минтруд России, добавили в аппарате.
https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html
https://ria.ru/20221019/proekt-1825142288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, общество, правительство рф
Россия, Татьяна Голикова, Общество, Правительство РФ
14:38 21.10.2022 (обновлено: 14:39 21.10.2022)
Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда
Голикова заявила о сохранении регистрируемой безработицы на уровне 0,8 процента
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы сохраняется на уровне 0,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, в том числе благодаря своевременно принятым и принимаемым профилактическим мерам по поддержке занятости. Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних недель сохраняется на уровне 0,8%", - отметила Голикова, слова которой привели в аппарате.
Она отметила, что в центрах занятости зарегистрировано 590,3 тысячи безработных, что на 12 тысяч меньше, чем неделей ранее, ситуация остается на контроле.
В аппарате Голиковой журналистам также рассказали, что число находящихся в простое сократилось до 85,6 тысячи человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 98,5 тысячи человек. Также профессиональное переобучение прошли уже более 84 тысяч человек.
Отдельно члены рабочей группы обсудили ход подготовки пилотного проекта по использованию механизма мобильности трудовых ресурсов на территории АО "АвтоВАЗ
", опыт которого мог бы быть использован и на других производствах. Соответствующий проект нормативного акта правительства готовит Минтруд России, добавили в аппарате.