22:26 21.10.2022 (обновлено: 23:32 21.10.2022)
В южных областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу.
Предостережение для жителей Николаевской области опубликовал в Telegram губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
Незадолго до этого тревогу объявил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин, а украинские СМИ сообщили, что предостережения также звучат в соседних Днепропетровской и Харьковской областях.
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