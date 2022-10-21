https://ria.ru/20221021/trevoga-1825821039.html

В южных областях Украины объявили воздушную тревогу

В южных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2022

В южных областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T22:26

2022-10-21T22:26

2022-10-21T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

николаевская область

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу.Предостережение для жителей Николаевской области опубликовал в Telegram губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.Незадолго до этого тревогу объявил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин, а украинские СМИ сообщили, что предостережения также звучат в соседних Днепропетровской и Харьковской областях.Российские Вооруженные силы с начала минувшей недели наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября.Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221021/trevoga-1825819015.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, николаевская область, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, владимир зеленский