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В южных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/trevoga-1825821039.html
В южных областях Украины объявили воздушную тревогу
В южных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2022
В южных областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:26
2022-10-21T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
николаевская область
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу.Предостережение для жителей Николаевской области опубликовал в Telegram губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.Незадолго до этого тревогу объявил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин, а украинские СМИ сообщили, что предостережения также звучат в соседних Днепропетровской и Харьковской областях.Российские Вооруженные силы с начала минувшей недели наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября.Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221021/trevoga-1825819015.html
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украина
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в мире, украина, одесская область, николаевская область, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
22:26 21.10.2022 (обновлено: 23:32 21.10.2022)
 
В южных областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу.
Предостережение для жителей Николаевской области опубликовал в Telegram губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим тревогу объявили и в Одесской области, об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Незадолго до этого тревогу объявил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин, а украинские СМИ сообщили, что предостережения также звучат в соседних Днепропетровской и Харьковской областях.
Российские Вооруженные силы с начала минувшей недели наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября.
Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьНиколаевская областьВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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