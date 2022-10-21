https://ria.ru/20221021/trevoga-1825690791.html

В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2022

В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:11

2022-10-21T15:11

2022-10-21T15:21

кировоградская область

николаевская область

украина

в мире

вооруженные силы рф

страна.ua

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, сообщили местные власти.Глава Николаевской области Виталий Ким и руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщали о воздушной тревоге в своих Telegram-каналах.В то же время, украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаеве."Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221021/trevoga-1825694473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кировоградская область, николаевская область, украина, в мире, вооруженные силы рф, страна.ua, владимир зеленский