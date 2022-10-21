https://ria.ru/20221021/trevoga-1825690791.html
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.10.2022
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:11
2022-10-21T15:11
2022-10-21T15:21
кировоградская область
николаевская область
украина
в мире
вооруженные силы рф
страна.ua
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, сообщили местные власти.Глава Николаевской области Виталий Ким и руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщали о воздушной тревоге в своих Telegram-каналах.В то же время, украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщила о взрывах в Николаеве."Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221021/trevoga-1825694473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировоградская область, николаевская область, украина, в мире, вооруженные силы рф, страна.ua, владимир зеленский
Кировоградская область, Николаевская область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Страна.ua, Владимир Зеленский
15:11 21.10.2022 (обновлено: 15:21 21.10.2022)
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Николаевской и Кировоградской областях Украины