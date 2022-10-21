https://ria.ru/20221021/trevoga-1825586209.html
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян - РИА Новости, 21.10.2022
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:50
2022-10-21T10:50
2022-10-21T10:50
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.Согласно опросу, тревожное настроение вокруг ощущают 56% граждан, при этом, по данным на 9 октября, таких было 67%.Спокойное состояние вокруг отмечают 38% граждан, 9 октября тоже самое констатировали 28%. Затруднились с ответом 6% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 14–16 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/rabota-1823763012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян
Опрос ФОМ показал снижение уровня тревожного настроения россиян до 56 процентов