Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/trevoga-1825586209.html
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян - РИА Новости, 21.10.2022
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:50
2022-10-21T10:50
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785281730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eace6ea992b0968e5e638d4db21137e.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.Согласно опросу, тревожное настроение вокруг ощущают 56% граждан, при этом, по данным на 9 октября, таких было 67%.Спокойное состояние вокруг отмечают 38% граждан, 9 октября тоже самое констатировали 28%. Затруднились с ответом 6% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 14–16 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/rabota-1823763012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785281730_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1e1b97d5a29323cb396ff8f8da8e8700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
10:50 21.10.2022
 
Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян

Опрос ФОМ показал снижение уровня тревожного настроения россиян до 56 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрохожие на Крымском мосту в Москве
Прохожие на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Прохожие на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.
Согласно опросу, тревожное настроение вокруг ощущают 56% граждан, при этом, по данным на 9 октября, таких было 67%.
Спокойное состояние вокруг отмечают 38% граждан, 9 октября тоже самое констатировали 28%. Затруднились с ответом 6% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 14–16 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 04:00Сказано в эфире
О чем может сигнализировать нежелание работать? Объясняет психолог
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"ФОМнибус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала