https://ria.ru/20221021/trevoga-1825586209.html

Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян

Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян - РИА Новости, 21.10.2022

Опрос показал снижение уровня тревожного настроения россиян

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:50

2022-10-21T10:50

2022-10-21T10:50

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785281730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eace6ea992b0968e5e638d4db21137e.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю снизился и составил 56%, спокойное настроение вокруг ощущают 38%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение", проведенного 25 сентября.Согласно опросу, тревожное настроение вокруг ощущают 56% граждан, при этом, по данным на 9 октября, таких было 67%.Спокойное состояние вокруг отмечают 38% граждан, 9 октября тоже самое констатировали 28%. Затруднились с ответом 6% респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 14–16 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/rabota-1823763012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус