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В Нижнем Новгороде загорелся трамвай - РИА Новости, 21.10.2022
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В Нижнем Новгороде загорелся трамвай
В Нижнем Новгороде загорелся трамвай - РИА Новости, 21.10.2022
В Нижнем Новгороде загорелся трамвай
Трамвай загорелся в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, предварительно, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:14
2022-10-21T18:04
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Трамвай загорелся в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, предварительно, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании трамвая №6 около дома 4 на улице Ефремова поступило в пятницу в 16.21."В 16.32 объявлена локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 16.34 ликвидация открытого горения. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении трамвая задействованы 22 человека личного состава, 4 единицы в техники."По имеющейся в настоящее время уточненной информации, в результате происшествия пострадал 1 человек – мужчина 1988 года рождения (водитель). Он был госпитализирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:14 21.10.2022 (обновлено: 18:04 21.10.2022)
 
В Нижнем Новгороде загорелся трамвай

В Сормовском районе Нижнего Новгорода загорелся трамвай, пострадал водитель

© Кадр видео очевидцаПожар в трамвае в Нижнем Новгороде
Пожар в трамвае в Нижнем Новгороде
© Кадр видео очевидца
Пожар в трамвае в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Трамвай загорелся в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, предварительно, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании трамвая №6 около дома 4 на улице Ефремова поступило в пятницу в 16.21.
"В 16.32 объявлена локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 16.34 ликвидация открытого горения. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении трамвая задействованы 22 человека личного состава, 4 единицы в техники.
"По имеющейся в настоящее время уточненной информации, в результате происшествия пострадал 1 человек – мужчина 1988 года рождения (водитель). Он был госпитализирован", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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