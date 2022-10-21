https://ria.ru/20221021/tramvay-1825746814.html

В Нижнем Новгороде загорелся трамвай

В Нижнем Новгороде загорелся трамвай - РИА Новости, 21.10.2022

В Нижнем Новгороде загорелся трамвай

Трамвай загорелся в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, предварительно, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:14

2022-10-21T17:14

2022-10-21T18:04

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Трамвай загорелся в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, предварительно, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании трамвая №6 около дома 4 на улице Ефремова поступило в пятницу в 16.21."В 16.32 объявлена локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 16.34 ликвидация открытого горения. Тушение продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении трамвая задействованы 22 человека личного состава, 4 единицы в техники."По имеющейся в настоящее время уточненной информации, в результате происшествия пострадал 1 человек – мужчина 1988 года рождения (водитель). Он был госпитализирован", - говорится в сообщении.

нижний новгород

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)