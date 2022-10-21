Рейтинг@Mail.ru
СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/tramp-1825736192.html
СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп
СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп - РИА Новости, 21.10.2022
СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп
Сотни пользователей популярной среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальной сети Parler по ошибке получили личный адрес электронной почты... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:50
2022-10-21T16:50
в мире
иванка трамп
дональд трамп
сша
google
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119718_0:0:1416:796_1920x0_80_0_0_ebe7d89dbc2865137002624babfbb676.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сотни пользователей популярной среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальной сети Parler по ошибке получили личный адрес электронной почты дочери бывшего главы государства Иванки, сообщает New York Post."Parler по ошибке отправил частный адрес электронной почты Иванки Трамп сотням пользователей, забыв использовать функцию скрытой копии", - говорится в сообщении.Как уточняется, всего данные о личной почте Иванки получили более 200 пользователей социальной сети. Помимо адреса дочери Трампа, также в общий доступ попали адреса других известных пользователей Parler, которые были указаны в качестве адресатов в общей рассылке.Parler - сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.
https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119718_0:0:1360:1020_1920x0_80_0_0_21d18f459e06b2ea0da161617b0cf74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иванка трамп, дональд трамп, сша, google, apple
В мире, Иванка Трамп, Дональд Трамп, США, Google, Apple
16:50 21.10.2022
 
СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп

NYP: сотни пользователей соцсети Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкИванка Трамп
Иванка Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Иванка Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сотни пользователей популярной среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальной сети Parler по ошибке получили личный адрес электронной почты дочери бывшего главы государства Иванки, сообщает New York Post.
"Parler по ошибке отправил частный адрес электронной почты Иванки Трамп сотням пользователей, забыв использовать функцию скрытой копии", - говорится в сообщении.
Как уточняется, всего данные о личной почте Иванки получили более 200 пользователей социальной сети. Помимо адреса дочери Трампа, также в общий доступ попали адреса других известных пользователей Parler, которые были указаны в качестве адресатов в общей рассылке.
Parler - сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 03:18
Сын Трампа высмеял "особое умение" Зеленского
 
В миреИванка ТрампДональд ТрампСШАGoogleApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала