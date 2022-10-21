https://ria.ru/20221021/tramp-1825736192.html

СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп

СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп - РИА Новости, 21.10.2022

СМИ: пользователи Parler по ошибке получили адрес почты Иванки Трамп

Сотни пользователей популярной среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальной сети Parler по ошибке получили личный адрес электронной почты... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:50

2022-10-21T16:50

2022-10-21T16:50

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Сотни пользователей популярной среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальной сети Parler по ошибке получили личный адрес электронной почты дочери бывшего главы государства Иванки, сообщает New York Post."Parler по ошибке отправил частный адрес электронной почты Иванки Трамп сотням пользователей, забыв использовать функцию скрытой копии", - говорится в сообщении.Как уточняется, всего данные о личной почте Иванки получили более 200 пользователей социальной сети. Помимо адреса дочери Трампа, также в общий доступ попали адреса других известных пользователей Parler, которые были указаны в качестве адресатов в общей рассылке.Parler - сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.

https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иванка трамп, дональд трамп, сша, google, apple