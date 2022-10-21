13:51 21.10.2022 (обновлено: 00:28 22.10.2022)
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков
Песков заявил, что реальные итоги расследования терактов на "Северных потоках" удивят ЕС
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках" предадут огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва по дипломатическим каналам работает над допуском к расследованию. Тем не менее на сегодняшний день Россия "натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины".
Как подчеркнул Песков, если данные обнародуют, это "наверняка многих удивит" в Европе.
"По возможным исполнителям наши соображения, наши, скажем так, предварительные предположения хорошо известны. Нет смысла их повторять, каких-то новых данных в настоящий момент у нас появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании", — сказал пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что Германия, Швеция и Дания не предоставляют России сведения по этому делу.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
18 октября, 10:48Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока"