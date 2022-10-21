https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков

Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2022

Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков

Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках" предадут огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-21T13:51

2022-10-21T13:51

2022-10-22T00:28

европа

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

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владимир путин

москва

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках" предадут огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, Москва по дипломатическим каналам работает над допуском к расследованию. Тем не менее на сегодняшний день Россия "натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины".Как подчеркнул Песков, если данные обнародуют, это "наверняка многих удивит" в Европе.Он уточнил, что Германия, Швеция и Дания не предоставляют России сведения по этому делу.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

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Дарья Буймова

европа, россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, мария захарова, владимир путин, москва, нато, северный поток — 2