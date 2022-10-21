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Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2022
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Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков - РИА Новости, 22.10.2022
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков
Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках" предадут огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T13:51
2022-10-22T00:28
европа
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
мария захарова
владимир путин
москва
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках" предадут огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, Москва по дипломатическим каналам работает над допуском к расследованию. Тем не менее на сегодняшний день Россия "натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины".Как подчеркнул Песков, если данные обнародуют, это "наверняка многих удивит" в Европе.Он уточнил, что Германия, Швеция и Дания не предоставляют России сведения по этому делу.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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европа, россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, мария захарова, владимир путин, москва, нато, северный поток — 2
Европа, Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Мария Захарова, Владимир Путин, Москва, НАТО, Северный поток — 2
13:51 21.10.2022 (обновлено: 00:28 22.10.2022)
 
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков

Песков заявил, что реальные итоги расследования терактов на "Северных потоках" удивят ЕС

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на "Северных потоках" предадут огласке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва по дипломатическим каналам работает над допуском к расследованию. Тем не менее на сегодняшний день Россия "натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:00
В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"
Как подчеркнул Песков, если данные обнародуют, это "наверняка многих удивит" в Европе.

"По возможным исполнителям наши соображения, наши, скажем так, предварительные предположения хорошо известны. Нет смысла их повторять, каких-то новых данных в настоящий момент у нас появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании", — сказал пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что Германия, Швеция и Дания не предоставляют России сведения по этому делу.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Кремле случившееся назвали актом международного терроризма. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в зоне, где произошли взрывы, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Первые кадры поврежденного газопровода Северный поток
18 октября, 10:48
Опубликованы первые кадры повреждений "Северного потока"
 
ЕвропаРоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреМария ЗахароваВладимир ПутинМоскваНАТОСеверный поток — 2
 
 
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