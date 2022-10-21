https://ria.ru/20221021/televidenie-1825601997.html
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании - РИА Новости, 21.10.2022
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании
Крым готов оказать Херсонской области помощь в телевещании, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:35
2022-10-21T11:35
2022-10-21T11:35
в мире
олег крючков
херсонская область
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154351/90/1543519032_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_b34fc17bfead362e47d05672a65d08de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым готов оказать Херсонской области помощь в телевещании, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.Ранее херсонские власти информировали, что два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, погиб российский продюсер."При ударе украинскими войсками по Антоновскому мосту погибли наши коллеги - журналисты херсонского телеканала " Таврия". Коллектив АНО ТРК "Крым" выражает свои соболезнования и скорбит вместе с родственниками погибших. Готовы оказать любую помощь коллегам в организации вещания", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825591295.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154351/90/1543519032_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_b6658385b9a244b2aa41ddf1aa65a878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег крючков, херсонская область , херсон
В мире, Олег Крючков, Херсонская область , Херсон
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании
Советник главы Крыма Крючков: республика готова помочь Херсонской области в телевещании