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Крым готов помочь Херсонской области в телевещании - РИА Новости, 21.10.2022
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Крым готов помочь Херсонской области в телевещании
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании - РИА Новости, 21.10.2022
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании
Крым готов оказать Херсонской области помощь в телевещании, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:35
2022-10-21T11:35
в мире
олег крючков
херсонская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым готов оказать Херсонской области помощь в телевещании, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.Ранее херсонские власти информировали, что два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, погиб российский продюсер."При ударе украинскими войсками по Антоновскому мосту погибли наши коллеги - журналисты херсонского телеканала " Таврия". Коллектив АНО ТРК "Крым" выражает свои соболезнования и скорбит вместе с родственниками погибших. Готовы оказать любую помощь коллегам в организации вещания", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.
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в мире, олег крючков, херсонская область , херсон
В мире, Олег Крючков, Херсонская область , Херсон
11:35 21.10.2022
 
Крым готов помочь Херсонской области в телевещании

Советник главы Крыма Крючков: республика готова помочь Херсонской области в телевещании

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкТелебашня с оборудованием
Телебашня с оборудованием - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Телебашня с оборудованием. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Крым готов оказать Херсонской области помощь в телевещании, сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.
Ранее херсонские власти информировали, что два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне, погиб российский продюсер.
"При ударе украинскими войсками по Антоновскому мосту погибли наши коллеги - журналисты херсонского телеканала " Таврия". Коллектив АНО ТРК "Крым" выражает свои соболезнования и скорбит вместе с родственниками погибших. Готовы оказать любую помощь коллегам в организации вещания", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта. По последним данным, погибли четыре человека, десять пострадали.
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В миреОлег КрючковХерсонская областьХерсон
 
 
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