Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон - РИА Новости, 21.10.2022
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон
Не менее 20 технопарков появятся в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T07:15
2022-10-21T07:15
экономика
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
москва
марьина роща
отрадное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939280_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_146d03f9b139bbcaece4fce5edd61a06.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Не менее 20 технопарков появятся в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участки под технопарки общей площадью свыше 95 гектаров находятся в районах Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Марьина Роща, Можайский, Нижегородский, Отрадное, Очаково-Матвеевское, Печатники, Силино, Чертаново Центральное, Южное Бутово и Ясенево. После реорганизации этих территорий будет создано порядка 25 тысяч рабочих мест.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проектам строительства технопарков планируется возвести более 500 тысяч квадратных метров промышленных площадок и свыше 735 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Он позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.
https://ria.ru/20221013/investitsii-1823518853.html
москва
марьина роща
отрадное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939280_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_b4018757533d7b38d0227f102d9b7e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москва, марьина роща, отрадное
Экономика, Коммерческая недвижимость, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Москва, Марьина роща, Отрадное
07:15 21.10.2022
 

Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон

© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Не менее 20 технопарков появятся в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Москве планируется возвести не менее 20 технопарков. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов. В технопарках разместятся современные инновационные производства с офисами и складами", – сказал вице-мэр.
Участки под технопарки общей площадью свыше 95 гектаров находятся в районах Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Марьина Роща, Можайский, Нижегородский, Отрадное, Очаково-Матвеевское, Печатники, Силино, Чертаново Центральное, Южное Бутово и Ясенево. После реорганизации этих территорий будет создано порядка 25 тысяч рабочих мест.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проектам строительства технопарков планируется возвести более 500 тысяч квадратных метров промышленных площадок и свыше 735 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Он позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:12
Ефимов: инвестиции в обрабатывающей промышленности Москвы выросли на 75%
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманМоскваМарьина рощаОтрадное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала