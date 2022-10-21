Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Не менее 20 технопарков появятся в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По программе комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в Москве планируется возвести не менее 20 технопарков. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов. В технопарках разместятся современные инновационные производства с офисами и складами", – сказал вице-мэр.
Участки под технопарки общей площадью свыше 95 гектаров находятся в районах Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Марьина Роща, Можайский, Нижегородский, Отрадное, Очаково-Матвеевское, Печатники, Силино, Чертаново Центральное, Южное Бутово и Ясенево. После реорганизации этих территорий будет создано порядка 25 тысяч рабочих мест.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проектам строительства технопарков планируется возвести более 500 тысяч квадратных метров промышленных площадок и свыше 735 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Он позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.