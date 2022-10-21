https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html

Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон

Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон - РИА Новости, 21.10.2022

Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон

Не менее 20 технопарков появятся в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:15

2022-10-21T07:15

2022-10-21T07:15

экономика

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

москва

марьина роща

отрадное

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Не менее 20 технопарков появятся в семи округах Москвы в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участки под технопарки общей площадью свыше 95 гектаров находятся в районах Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Марьина Роща, Можайский, Нижегородский, Отрадное, Очаково-Матвеевское, Печатники, Силино, Чертаново Центральное, Южное Бутово и Ясенево. После реорганизации этих территорий будет создано порядка 25 тысяч рабочих мест.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проектам строительства технопарков планируется возвести более 500 тысяч квадратных метров промышленных площадок и свыше 735 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Он позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

https://ria.ru/20221013/investitsii-1823518853.html

москва

марьина роща

отрадное

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москва, марьина роща, отрадное