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Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 21.10.2022
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Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли
Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 21.10.2022
Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:04
2022-10-21T11:45
татьяна голикова
михаил мишустин
правительство рф
технологии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей, сообщил Telegram-канал правительства.В кабинете министров отметили, что развитие высокотехнологичных направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни.Закрепить за вице-премьерами новые направления предложил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в середине июля. Президент призвал определить "более амбициозные показатели", исходя из потребностей экономики.
https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html
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татьяна голикова, михаил мишустин, правительство рф, технологии
Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Технологии
11:04 21.10.2022 (обновлено: 11:45 21.10.2022)
 
Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли

Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных отраслей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей, сообщил Telegram-канал правительства.
  • Андрей Белоусов — развитие сквозных технологий, космических систем и сервисов;
  • Татьяна Голикова — ускоренное развитие генетических технологий;
  • Денис Мантуров — технологии новых материалов и веществ;
  • Александр Новак — системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, водородная энергетика;
  • Дмитрий Чернышенко — развитие искусственного интеллекта, сетей связи, квантовых вычислений и коммуникаций, индустриального программного обеспечения и интернет-технологий.
В кабинете министров отметили, что развитие высокотехнологичных направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни.
Закрепить за вице-премьерами новые направления предложил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в середине июля. Президент призвал определить "более амбициозные показатели", исходя из потребностей экономики.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:35
Голикова будет заниматься биологической безопасностью
 
Татьяна ГоликоваМихаил МишустинПравительство РФТехнологии
 
 
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