11:04 21.10.2022 (обновлено: 11:45 21.10.2022)
Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли
Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство высокотехнологичных отраслей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей, сообщил Telegram-канал правительства.
- —Андрей Белоусов — развитие сквозных технологий, космических систем и сервисов;
- —Татьяна Голикова — ускоренное развитие генетических технологий;
- —Денис Мантуров — технологии новых материалов и веществ;
- —Александр Новак — системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, водородная энергетика;
- —Дмитрий Чернышенко — развитие искусственного интеллекта, сетей связи, квантовых вычислений и коммуникаций, индустриального программного обеспечения и интернет-технологий.
В кабинете министров отметили, что развитие высокотехнологичных направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни.
Закрепить за вице-премьерами новые направления предложил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в середине июля. Президент призвал определить "более амбициозные показатели", исходя из потребностей экономики.
25 июля, 14:35Голикова будет заниматься биологической безопасностью