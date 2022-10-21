https://ria.ru/20221021/tekhnologii-1825590443.html

Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли

Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли - РИА Новости, 21.10.2022

Мишустин поручил вице-премьерам курировать высокотехнологичные отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:04

2022-10-21T11:04

2022-10-21T11:45

татьяна голикова

михаил мишустин

правительство рф

технологии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями новые обязанности по кураторству высокотехнологичных отраслей, сообщил Telegram-канал правительства.В кабинете министров отметили, что развитие высокотехнологичных направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни.Закрепить за вице-премьерами новые направления предложил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в середине июля. Президент призвал определить "более амбициозные показатели", исходя из потребностей экономики.

https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

татьяна голикова, михаил мишустин, правительство рф, технологии