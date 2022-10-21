https://ria.ru/20221021/tek-1825745573.html

Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности

Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности - РИА Новости, 21.10.2022

Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности

Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:11

2022-10-21T17:11

2022-10-21T17:11

жкх

евгений грабчак

россия

донецкая народная республика

запорожская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был введен особый режим, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил о решении ввести с 20 октября военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Решением президента также вводится средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов."Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов", - приводятся в сообщении Минэнерго слова замминистра энергетики Евгения Грабчака с совещания с представителями власти этих регионов и энергокомпаний.По словам замминистра, с учетом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия."Речь идет в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала", - уточняется в сообщении Минэнерго.Замглавы Минэнерго также подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.

https://ria.ru/20221020/krym-1825292326.html

https://ria.ru/20221021/energodar-1825706047.html

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825501097.html

россия

донецкая народная республика

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херсонская область

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жкх, евгений грабчак, россия, донецкая народная республика, запорожская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), херсонская область , луганская народная республика