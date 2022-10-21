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Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности - РИА Новости, 21.10.2022
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Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности
Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности - РИА Новости, 21.10.2022
Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности
Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:11
2022-10-21T17:11
жкх
евгений грабчак
россия
донецкая народная республика
запорожская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был введен особый режим, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил о решении ввести с 20 октября военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Решением президента также вводится средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов."Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов", - приводятся в сообщении Минэнерго слова замминистра энергетики Евгения Грабчака с совещания с представителями власти этих регионов и энергокомпаний.По словам замминистра, с учетом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия."Речь идет в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала", - уточняется в сообщении Минэнерго.Замглавы Минэнерго также подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.
https://ria.ru/20221020/krym-1825292326.html
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россия
донецкая народная республика
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жкх, евгений грабчак, россия, донецкая народная республика, запорожская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), херсонская область , луганская народная республика
ЖКХ, Евгений Грабчак, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Херсонская область , Луганская Народная Республика
17:11 21.10.2022
 
Минэнерго организует работу ТЭК на территориях с особым режимом готовности

Замглавы Грабчак: Минэнерго организует работу ТЭК с учетом особых режимов готовности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка в машинном зале гидроэлектростанции
Предупреждающая табличка в машинном зале гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Предупреждающая табличка в машинном зале гидроэлектростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был введен особый режим, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил о решении ввести с 20 октября военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Решением президента также вводится средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.
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"Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов", - приводятся в сообщении Минэнерго слова замминистра энергетики Евгения Грабчака с совещания с представителями власти этих регионов и энергокомпаний.
По словам замминистра, с учетом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия.
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"Речь идет в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала", - уточняется в сообщении Минэнерго.
Замглавы Минэнерго также подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.
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