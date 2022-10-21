https://ria.ru/20221021/svo-1825545214.html

Запад обучал ВСУ воевать в городах с 2016 года, заявил украинский пленный

Запад обучал ВСУ воевать в городах с 2016 года, заявил украинский пленный - РИА Новости, 21.10.2022

Запад обучал ВСУ воевать в городах с 2016 года, заявил украинский пленный

Американские и британские инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T07:08

2022-10-21T07:08

2022-10-21T08:35

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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Американские и британские инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами на основе Минских соглашений, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко."Когда я проходил службу в центре оперативного боевого обеспечения, это был 2016 год, ВМС ВСУ, военно-морских сил, туда в часть прибывало, это часть не боевая, прибывали инструкторы из Великобритании, проводили занятия по тактической военной медицине, а уже когда в учебных центрах, например, национальный центр Львовской области, центральный городок, там находились американцы, британцы и многие из других стран военнослужащие, это был международный центр, но в процессе занимались обучением личного состава", — рассказал он.По словам военнопленного, западные инструкторы обучали украинских военных порядку штурма зданий, зачистке, ведению боевых действий в городской местности."Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия", — отметил Мищенко.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Майор морпехов ВСУ об обучении украинских солдат иностранными инструкторами в 2016 году Американские и британские инструкторы обучали украинских военных вести боевые действия в городах уже в 2016 году, когда предполагалось урегулировать ситуацию мирными средствами на основе минских соглашений, рассказал РИА Новости находящийся в заключении майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко 2022-10-21T07:08 true PT1M50S

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в мире, великобритания, львовская область, вооруженные силы украины, украина