https://ria.ru/20221021/svo-1825542236.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами - РИА Новости, 21.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T05:31

2022-10-21T05:31

2022-10-21T05:31

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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украина

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина