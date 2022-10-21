https://ria.ru/20221021/svo-1825542236.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T05:31
2022-10-21T05:31
2022-10-21T05:31
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами