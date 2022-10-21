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Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/svo-1825542236.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T05:31
2022-10-21T05:31
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
05:31 21.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку и Минеральное "натовскими" снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 04.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.53 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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