ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 02.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 02.55 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.