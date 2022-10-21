https://ria.ru/20221021/svo-1825539386.html

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами - РИА Новости, 21.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T03:35

2022-10-21T03:35

2022-10-21T03:35

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина