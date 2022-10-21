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ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/svo-1825539386.html
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами - РИА Новости, 21.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:35
2022-10-21T03:35
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
03:35 21.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Александровку восемью снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 02.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 02.55 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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