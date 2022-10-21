https://ria.ru/20221021/svo-1825538751.html
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску - РИА Новости, 21.10.2022
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску
Украинские войска обстреляли Лисичанск и Рубежное, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:14
2022-10-21T03:14
2022-10-21T03:26
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
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сцкк
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рубежное
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ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Лисичанск и Рубежное, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, сцкк, украина, россия, рубежное
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Рубежное
03:14 21.10.2022 (обновлено: 03:26 21.10.2022)
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску